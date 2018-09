Après sa suspension, Mbappé devra retenir la leçon

Lourde sanction pour Kylian Mbappé, qui lui servira de leçon: le jeune joueur du PSG devra purger trois matches de suspension ferme infligés mercredi par la commission de discipline de la ligue française de football (LFP) après son carton rouge à Nîmes.

Le champion du monde de 19 ans, élu meilleur jeune du tournoi russe cet été, sait tout faire sur un terrain. Sauf maîtriser ses nerfs. Il aura le temps de méditer là-dessus avec cette sanction, conséquente, mais qui ne devrait pas trop pénaliser le PSG.

Le joueur, exclu samedi pour s'être fait justice lui-même après un vilain geste d'un adversaire, manquera en championnat la réception de Saint-Etienne au Parc des Princes le 14 septembre, le déplacement à Rennes le 23 septembre puis la réception de Reims le 26. Ce ne sont pas des chocs attendus contre l'OM, l'OL ou encore Monaco.

Il sera ensuite disponible pour le déplacement à Nice, face à Mario Balotelli, le 29 septembre.

Entre temps, il y a un match que Mbappé est sûr de jouer, c'est le choc à Liverpool le 18 septembre, en Ligue des champions, compétition qui relève de l'autorité de l'UEFA et non de la LFP.

Il aura dans les jambes d'ici là les matches qu'il doit disputer avec les Bleus en Ligue des nations contre l'Allemagne, jeudi à Munich et dimanche au Stade de France contre les Pays-Bas.

Le match de Ligue des champions qui suivra sa suspension, le 3 octobre, est la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade, l'équipe supposée la plus faible du groupe des Parisiens, qui compte aussi Naples.

Bixente Lizarazu, champion du monde 1998, consultant pour l'émission Téléfoot, lui avait fait la morale dimanche en direct à la télévision. "Kylian Mbappé va devoir se maîtriser, il va très vite, les défenseurs en retard vont +le découper+, il va devoir apprendre à se contrôler car, s'il se fait expulser et est suspendu trois matches, c'est un problème pour le PSG".

Ce n'est pas dramatique dans l'immédiat, mais ça pourrait le devenir si ça se reproduit, en termes de rythme à maintenir alors que le PSG a des objectifs élevés en Ligue des champions.

Par ailleurs, ses adversaires, en C1 et en L1, tenteront aussi désormais de le provoquer pour le faire sortir de son match.

Samedi, alors que le PSG menait 4 à 2, le Nîmois Téji Savanier a commis sur lui, dans les arrêts de jeu, un vilain geste. Mbappé a eu le tort de se relever et de pousser son adversaire dans un geste d'énervement. L'arbitre Jérôme Brisard a donné un carton rouge aux deux joueurs.

Savanier écope lui d'une sanction encore plus pénalisante: cinq matches de suspension ferme dont un par révocation du sursis.

Le problème pour Mbappé est qu'il avait déjà reçu un jaune à la 18e minute pour un geste d'antijeu (enlever le ballon donné à l'adversaire sur un coup franc, avant que l'arbitre ne siffle l'engagement). Cette première faute puérile a sans doute corsé son addition.

C'est seulement le 2e carton rouge de la jeune carrière de Mbappé. Pour mémoire, le 8 février 2018, le Parisien avait écopé d'une suspension de deux matches ferme pour une sale semelle sur Ismaïla Sarr en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Rennes le 30 janvier.

Pour cette faute en début d'année, le joueur s'était présenté devant l'instance disciplinaire pour se défendre en personne. Cette fois, il n'a pas pu, présent à Munich avec les Bleus. Il était représenté par un membre de la direction du PSG.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, qui en a fait un de ses joueurs clés, avait pris sa défense devant la presse cette semaine, lors du rassemblement des Bleus.

"C'est encore un jeune joueur, même s'il n'aime pas être catalogué ainsi. C'est humain aussi de réagir. Il n'aurait pas dû le faire et il le sait bien."

"Kylian, naturellement, vu son jeu, met en souffrance ses adversaires, il sait qu'il a un jeu basé sur la vitesse, l'explosivité et que les adversaires ne vont pas le regarder jouer", avait encore ajouté DD.

Le joueur, dans ses déclarations à chaud, avait alerté le côté bravache - "Si c'est à refaire, je le referai" - et le côté raisonné - "Il faut apprendre, lorsqu'on joue face à ce genre de club, à passer outre. Si je m'énerve tous les week-ends, je vais prendre plusieurs rouges". Le lendemain, il s'était excusé sur Twitter auprès de ses supporters.