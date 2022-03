Après le drame d'Astroworld,Travis Scott lance un programme d'aides de 5 millions de dollars

En novembre dernier, huit personnes avaient trouvé la mort dans un gigantesque mouvement de foule lors du festival de musique Astroworld organisé par Travis Scott au Texas.



Quatre mois après ce drame, le rappeur américain vient d’annoncer qu'il allait investir 5 millions de dollars dans un projet philanthropique d’envergure, qui comprend entre autres une aide pour améliorer la sûreté des événements en direct de grande ampleur.



Baptisé HEAL (guérison en anglais), ce programme lancé par Travis Scott via sa fondation Cactus Jack, va notamment aider financièrement le US Conference of Mayors Task Force of Event Safety.



Ce groupe de travail regroupe les maires du Texas, état natal du rappeur, et des professionnels issus de différents secteurs: technologiques, gouvernementaux, premiers secours, gestion d'événements, santé et sécurité publique. Ensemble, ils travailleront pour renforcer la sécurité du public lors d'événements de grande envergure.



"Mon équipe et moi avons créé le projet HEAL afin de prendre des mesures indispensables pour soutenir des solutions réelles qui font de tous les événements les espaces les plus sûrs qu'ils puissent être. Je rendrai toujours hommage aux victimes de la tragédie d'Astroworld, qui restent à jamais dans mon cœur", a déclaré Travis Scott sur Instagram.



L’éducation est également l'un des piliers de l'initiative de Travis Scott. Le rappeur a annoncé que des bourses d'études d'un montant d'un million de dollars seraient accordées à des étudiants issus de Historically Black Colleges and Universities (HBCU), association d’établissements du supérieur fondée avant la fin de la ségrégation, et le vote du Civil Rights Act de 1964.



"Donner en retour et créer des opportunités pour les jeunes est quelque chose que j'ai toujours fait et que je continuerai à faire tant que j'en aurai l'occasion. Ce programme sera le catalyseur d'un véritable changement et je suis impatient de présenter le reste de la technologie et des idées sur lesquelles nous avons travaillé", a-t-il ajouté sur Instagram.



Enfin, Travis Scott envisage de mettre en place des ressources gratuites en matière de santé mentale telles que des numéros verts ou un accès en ligne à des thérapeutes.