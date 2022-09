Après le cinéma, Brad Pitt se lance dans une nouvelle carrière et fait déjà sensation

Brad Pitt était âgé de 25 ans lorsqu'il a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma. Depuis, il est devenu un des acteurs américains les plus célèbres au monde. Mais tout comme beaucoup d'autres acteurs, l'ancien époux d'Angelina Jolie a une autre passion : la sculpture.



"Je fais partie de ces gens qui s’expriment au travers de l’art, sous toutes ses formes. Je veux toujours créer. Si je ne crée pas, c’est simple, je meurs", a-t-il expliqué au cours d'une interview accordée au magazine GQ en juin dernier. "L’art ne s’explique pas. L’art donne la chair de poule, fait dresser les poils et émeut aux larmes", a-t-il ajouté.



Aujourd'hui, alors qu'il a fait ses preuves dans le monde du septième art, Brad Pitt compte bel et bien montrer toute l'étendue de son talent dans la sculpture. Il a donc décidé d'exposer ses œuvres dans un célèbre musée.



Alors que Johnny Depp a passé son été à enchaîner les concerts lors de festivals de musique, Brad Pitt, lui, continuait d'exprimer son art à travers la sculpture. Une passion qu'il avait tendance à garder pour lui, mais qu'il compte désormais partager au grand public. Ainsi, la star américaine a fait exposer ses créations au musée Sara Hildén, situé en Finlande.



D'après les informations de TMZ, Brad Pitt a partagé pas moins de sept œuvres au grand public, parmi lesquels : une maison miniature faite avec des écorces d'arbre, des balles qu'il a cristallisées dans une platine de silicium. Une initiative qui a beaucoup plu à l'artiste DeBranne Treu.



"Hier soir, nous avons célébré la première exposition d’art de notre cher ami Brad Pitt et tout le monde a été époustouflé. Dire que son travail est génial est un euphémisme, car c’est un véritable artiste qui crée avec une passion et un dynamisme extrêmes", a-t-elle déclaré sur Instagram. Preuve que Brad Pitt compte bien faire sensation dans sa nouvelle reconversion.