Après la version Vahid, place ce soir à la version Hoalid de l’EN

Le Onze national donnera la réplique ce soir à partir de 20 heures à son homologue chilien au titre d’un match amical entrant dans le cadre de la préparation de l’EN pour le Mondial qatarie dont le coup d’envoi sera donné dans un peu moins de deux mois.



Un match test de grande importance pour l’équipe nationale qui effectuera sa première sortie sous la conduite du sélectionneur Hoalid Regeragui qui a succédé aux franco-bosnien Vahid Halilhodzic limogé il y a quelques semaines.



Pour cette rencontre, Regragui a convoqué une liste de 31 joueurs qui, pour une fois, a pratiquement fait l’unanimité avec le retour notamment de Ziyech et Belhanda et l’arrivée de deux bleus Chedira et Sabiri. La confrontation de ce soir constituera l’occasion pour le staff technique de voir à l’œuvre l’ensemble des internationaux convoqués, exception faite, du moins, le temps ce premier match, pour trois joueurs, Bono, Amrabet et Amzraoui qui ont rejoint le stage de l’EN au complexe Mohammed VI de football à Maamoura alors qu’ils traînaient des blessures contractées avec leurs clubs respectifs.



La préparation s’est déroulée dans une bonne ambiance. En témoignent les déclarations des joueurs relayées par le site officiel de l’instance fédérale. A ce propos, Hakim Ziyech s’est dit heureux de retrouver l’EN, version Hoalid qui lui a fait savoir qu’il doit tourner la page Halilhodzic et essayer de donner le meilleur de lui-même en vue d’être à la hauteur des attentes des supporteurs marocains.



Pour le sociétaire de Chelsea, « Ces matches amicaux (2ème face au Paraguay) revêtent une grande importance puisqu’ils sont les derniers tests avant la Coupe du monde », ajoutant qu’ «ils nous permettront de nous fixer sur notre niveau, avec l’arrivée d’un nouveau staff technique pourvu de nouvelles idées ».



Une fois ce match joué, la sélection marocaine regagnera sur le champ son camp de base au complexe Mohammed VI pour préparer son deuxième match amical face au Paraguay, prévu mardi prochain, cette fois-ci du côté de Séville.



A noter que l’équipe nationale a affronté, mercredi à huis clos au complexe Mohammed VI, la sélection malgache dans le cadre d’un match de préparation, sanctionnée par la victoire des partenaires du capitaine Romain Saïss par 1 à 0.



Il convient de rappeler que l’équipe nationale évoluera au groupe F lors des phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022 qui s’étaleront du 20 novembre au 18 décembre prochains. La première sortie de l’EN sera contre la Croatie (23 novembre), la seconde face à la Belgique (27 novembre), alors que le troisième match aura lieu devant le Onze canadien.



Le football national sera présent pour la sixième fois en Coupe du monde FIFA et ce, après les éditions mexicaine en 1970 et 1986, américaine en 1994, française en 1998 et russe en 2018.



