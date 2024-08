Après la France, la Finlande considère le Plan marocain d'autonomie comme “une bonne base pour une solution” à la question du Sahara

Les déclarations de soutien au Plan d’autonomie marocain se succèdent. Après la position historique de la France exprimée dans une lettre du Président Emmanuel Macron à S.M le Roi Mohammed VI, c’est au tour de la Finlande d’exprimer son soutien au Plan marocain d'autonomie en le considérant comme "une bonne base pour une solution" au conflit artificiel autour du Sahara marocain.



Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint, publié, mardi dernier, à Helsinki, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen.



«La Finlande considère le Plan d'autonomie présenté en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU et comme une bonne base pour une solution agréée par les parties», a souligné le communiqué relayé par la MAP, réitérant le soutien de la Finlande au «processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable ».



Dans ce communiqué, les deux ministres ont également exprimé leur position commune quant au rôle exclusif des Nations unies dans le processus politique, réaffirmant leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et l’appui de leurs pays respectifs aux efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, visant à faire avancer ce processus.



La nouvelle position de la Finlande s’inscrit dans la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, portée par de nombreux pays, sous l’Impulsion de S.M le Roi Mohammed VI durant les dernières années.



Dans la même veine, le rapport du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, soumis à l'AG de l'ONU et couvrant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, a réitéré l’importance d’une « solution politique juste, durable et mutuellement acceptable».

«Le Conseil de sécurité considère le dossier du Sahara comme une question de paix et de sécurité, appelant à une solution politique acceptable, juste et durable », a mis en avant le rapport.



Pour Naoufal Bouamri, avocat et expert en droit international, le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la situation au Sahara marocain «réaffirme les constantes fondamentales pour la gestion de ce conflit. Ces constantes sont fondées sur le Plan d’autonomie comme base de toute solution politique».