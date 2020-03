Approbation des statuts de l'instance de la FRMBB

Les statuts de la Fédération Royale marocaine de basket-ball (FRMBB) ont été approuvés, samedi à Rabat, lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'instance fédérale tenue au Palais des sports du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah. L'Assemblée générale, qui a duré plus de sept heures, a approuvé ces statuts par 127 voix contre 29 et 4 abstentions, prenant en considération les suggestions et les observations des clubs, du département de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération internationale de basket-ball. Présidée par Abderrazak Akkari, président du comité provisoire chargé de la gestion de la FRMBB, cette Assemblée a été marquée par la participation de 58 clubs dans une situation légale sur 74, ainsi que par des représentants du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain.

Dans une allocution à l'ouverture des travaux, M. Akkari a mis en exergue la situation "inquiétante" du basket national, qui a impacté négativement son développement. Mettant en avant le travail du comité provisoire pour créer les conditions appropriées pour la tenue d'une Assemblée générale élective conformément à la loi notamment la mise en conformité légale des clubs, M. Akkari a appelé à l'implication de l'ensemble des acteurs du basket national pour une sortie de crise.

Il a également appelé à l'instauration de règles de bonne gouvernance dans la gestion de la discipline et à renforcer la coopération entre la Fédération, le département de tutelle et les collectivités territoriales favorisant le rayonnement du basket aux niveaux national, continental et international. Cette Assemblée constitue la première étape du plan d'urgence mis en place par le comité provisoire dans le but de réorganiser la gestion de la discipline et réhabiliter ce sport populaire afin de poser les jalons d'une nouvelle ère basée sur le respect des lois et des statuts, a-t-il souligné.

Pour sa part, Mohamed Oulhaj, secrétaire général du comité provisoire, a présenté le projet des statuts, ainsi que les amendements proposés par les clubs, le ministère et la Fédération internationale de basket-ball, qui concernent principalement les listes des candidats au bureau de la FRMBB, les adhésions et les objectifs de l'instance fédérale.

Le comité provisoire avait préparé un projet des statuts basé sur les exigences légales et réglementaires et prenant en compte la spécificité de la FRMBB, que ce soit dans son aspect sportif, administratif ou juridique, et ce afin de traiter les problématiques posées à la gestion de la Fédération affectant le fonctionnement normal de la pratique. Ce projet avait été soumis au département de tutelle et à la Fédération internationale de la discipline afin d'impliquer ces derniers dans l'élaboration et l'enrichissement de ce projet.