Appel à la promulgation de la loi contre la cybercriminalité

Les participants à la Conférence internationale sur les réseaux, les systèmes d'information et la sécurité (NISS 2018) ont appelé, samedi à Tanger, à accélérer la promulgation de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité afin de renforcer la sécurité informatique.

Dans des recommandations sanctionnant les travaux de ce congrès, organisé deux jours durant par l'Association méditerranéenne des sciences et technologies, les conférenciers ont mis l'accent sur la nécessité de protéger les données personnelles des internautes en raison de l'évolution de la cybercriminalité avec le développement des systèmes informatiques, des réseaux et d'internet.

La déclaration finale souligne également l'importance d'améliorer le niveau de conscience et de construire une culture de sécurité et de sûreté dans l'usage des systèmes d'information et des réseaux, ainsi que de contribuer à la préservation des droits des internautes, notant que «la sûreté électronique ne constitue pas uniquement une solution technique, mais il s'agit d'un voyage continu dans la gestion des risques».

«La sûreté électronique n'est plus un choix pour les institutions gouvernementales et privées autant qu'elle est devenue une nécessité urgente et inévitable», lit-on dans le document final, appelant à renforcer la communication entre les différentes parties concernées afin d'unifier les efforts en matière de protection des données informatiques, mais aussi le partenariat entre les secteurs public et privé, en plus du renforcement de la conscience dans les rangs des jeunes et des enfants quant aux risques d'internet.