Appel à la promotion du film documentaire amazigh

Prix



Neuf auteurs et chercheurs marocains ont raflé, samedi à Doha, neuf distinctions lors de la première édition du Prix Doha du livre arabe. Ainsi, dans la catégorie du "Livre individuel", domaine de connaissance "Etudes linguistiques et littéraires", la première place est revenue à Abderrahmane Boudraa, alors que Mohamed Ghalim s'est classé troisième.

Pour le domaine de connaissance des "Sciences historiques", de la même catégorie, Younes El Mrabet a remporté la deuxième place, alors que Mohammed Sadki s'est aussi classé deuxième dans le domaine des "Etudes sociales et philosophiques", suivi par Youssef Tibes en troisième place.



S'agissant du domaine des "Sciences sociales", Abdelkader Merzak a remporté la deuxième place, au même titre que le chercheur Elhassan Chahid dans le domaine des "Sciences de la Charia et les études islamiques".

Concernant la seconde catégorie relative à "La réalisation", elle a été remportée par Ahmed El Moutaouakil pour le domaine des linguistiques, et Ibrahim Elkadiri pour le domaine de l'histoire.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur exécutif du Prix Doha du livre arabe, Abdelouahed Alami, a indiqué que le nombre important de distinctions décernés aux auteurs et chercheurs marocains lors de cette édition n'est pas surprenant eu égard au sérieux et à la crédibilité de leurs travaux et ouvrages de recherche.

L'actuelle édition du Prix a attiré quelque 1.261 candidatures provenant de 35 pays, qui ont été évaluées par des universitaires spécialisés au Qatar et dans plusieurs pays arabes.

Le Prix Doha du livre arabe vise à promouvoir et enrichir la culture et la bibliothèque arabes, en mettant à l'honneur les meilleures productions et publications.



Festival



La 3ème édition du Festival international "L’Âme des Cultures" se tiendra du 21 au 23 février à Essaouira, a annoncé la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée qui coorganise cet événement avec la Zaouia Kadiria d’Essaouira.

Organisé en partenariat avec la Fondation Machado, ce festival annuel qui rassemblera les confréries musulmanes, chrétiennes et juives, met à l'honneur les patrimoines, les rituels et les traditions partagés par les trois religions monothéistes, indique la Fondation dans un communiqué.

Au programme de cette édition figurent des colloques, des tables rondes, des concerts et des cérémonies religieuses, avec la participation d'éminents chercheurs, intellectuels et experts.

Le Festival international "L’Âme des Cultures" ambitionne de renforcer la coopération spirituelle et culturelle entre les fidèles des trois religions monothéistes, en s’inspirant des idéaux de fraternité humaine défendus par la déclaration d’Abu Dhabi du Pape François et du Grand Imam d’Al-Azhar, relève la Fondation.

Cette manifestation culturelle d'envergure vise également à renforcer la coopération et l'action commune entre les communautés des trois religions en vue de résoudre les problèmes communs, promouvoir le bien-être social, la coexistence pacifique et la résolution des conflits sans violence.