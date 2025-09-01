Université Al Akhawayn d'Ifrane : Clôture de la 3ème édition de l'Ecole d’été sur l'IA

La 3ème édition de l’Ecole d’Eté en intelligence artificielle de l'Université Al Akhawayn d'Ifrane (AUI) a pris fin, vendredi, après cinq jours d’intenses échanges sur les fondements d’une intelligence artificielle (IA) responsable.



Dans une déclaration à la MAP, Salah Al Majid, doyen de la School of Science and Engineering à l'université d'Al Akhawayn, s’est félicité de la tenue de cette troisième édition de l’Ecole d’été en intelligence artificielle à l’AUI, une initiative lancée, a-t-il précisé, trois ans plus tôt et concentrée à ses débuts sur les techniques de l’IA et les modalités de son enseignement.



Il a souligné que l’Ecole d’été est tournée désormais vers l’avenir et tente de réfléchir sur les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle en favorisant un travail concerté de la nouvelle génération sur différents aspects de l’IA.



Cette rencontre a été l’occasion, souligne le même responsable, pour promouvoir le bon partenariat avec Afretec, qui regroupe des universités technologiques africaines, ajoutant que l'Ecole d'été de l'université Al Akhawayn œuvre pour l’intérêt des talents africains et en les incitant à travailler plus pour s’imposer dans le domaine.



Il a mis l’accent sur l’importance du hackathon organisé durant les cinq jours de l’Ecole d’été, l’occasion de partager les bonnes pratiques en matière d’IA et de créer un impact et un engagement communautaire s’agissant de l’ingénierie et de l’IA.



De son côté, Hauda Chakiri, professeure à la School of Science and Engineering et membre du comité d'organisation de cette manifestation, a indiqué que cette édition a été consacrée à l’IA responsable et aux moyens de sécuriser cette dernière, ajoutant que l’Université Al Akhawayn se félicite du fait qu’il s’agit de la troisième fois qu’elle abrite cette rencontre avec la participation de plusieurs experts du Maroc et de l'étranger.



Pas moins de 60 participants dont des lauréats, des doctorants et des étudiants des écoles des ingénieurs et des sciences marocaines et de l’université Al Akhawayn y ont pris part, a-t-elle fait savoir, ajoutant que cette édition a été marquée par l’organisation d’une compétition pour développer des solutions avec un impact sur le développement du pays.



Pour sa part, le chercheur à Microsoft et membre du jury du hackathon, Akram Zaytar, a souligné que cette édition a été axée sur le développement et le futur de l’IA avec un accent sur le continent africain, soulignant l’engouement des étudiants marocains quant à cette thématique en lien avec le contexte marocain.



Placé sous l’égide de la School of Science and Engineering, cet évènement (25-29 août) a connu l’organisation de conférences et d’ateliers pratiques, animés par des experts de renom.



La rencontre a traité des fondements d’une intelligence artificielle responsable, avec une introduction aux enjeux éthiques et méthodologiques, de la construction d’une IA sûre et digne de confiance.



Il a été question également du rôle des femmes dans l’IA, à travers des témoignages et réflexions sur le leadership, l’équité et l’inclusion, ainsi que des applications de l’IA s'agissant de l’impact social et le développement durable.



En clôture de cette édition, il a été procédé à la présentation des projets réalisés dans le cadre du hackathon et à la remise des prix et certificats aux participants.