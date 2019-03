Anuar Tuhami : La convocation en équipe nationale, un objectif pour lequel je travaillais depuis longtemps

La convocation en équipe nationale par le sélectionneur Hervé Renard "est un objectif pour lequel je travaillais depuis longtemps", a souligné mercredi le joueur marocain du Real Valladolid (D1 espagnole), Anuar Tuhami.

"Je suis très heureux d’avoir été convoqué par le sélectionneur national. Cette convocation était un objectif pour lequel je travaillais depuis longtemps. J’ai eu la chance d’être convoqué et j’aurais l’occasion de disputer des matchs internationaux et de côtoyer de grands joueurs", a dit Tuhami dans des déclarations à la presse, rapporte la MAP.

Le jeune milieu récupérateur marocain a qualifié de "récompense" pour son travail cette première convocation en équipe nationale, remerciant ses coéquipiers, son entraîneur et le Valladolid, son club formateur, "sans lesquels cela n’aurait pas été possible".

Il a estimé que sa convocation intervient dans le cadre de la stratégie du sélectionneur national Hervé Renard visant à renforcer le Onze national via une nouvelle génération de jeunes joueurs qui se sont distingués dans leurs clubs respectifs.

Tuhami a mis en exergue l’amélioration du niveau du Onze national, constatée ces dernières années, avec notamment des joueurs qui disputent la Champions League, rappelant, à cet égard, les bonnes prestations des Lions de l’Atlas lors de la dernière Coupe du monde de football en Russie.

Né le 15 janvier 1995, Anuar Tuhami évolue au poste de milieu récupérateur avec le Real Valladolid.

Pour rappel, le sélectionneur national Hervé Renard a dévoilé, lundi dernier, la liste des Lions de l’Atlas qui vont affronter le Malawi le 22 mars pour le compte de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019, puis l’Argentine en amical le 26 mars à Tanger.

Aux côtés des grands vétérans Benatia, Da Costa, Ahmadi et Boussoufa, cette liste de 33 joueurs est surtout marquée par la convocation de six joueurs de la Botola.