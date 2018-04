Antonio Banderas : Si je meurs, je meurs

Grosse peur le 26 janvier dernier quand Antonio Banderas était victime d'un malaise cardiaque. A 56 ans seulement, l'acteur espagnol était hospitalisé d'urgence alors qu'il séjournait tranquillement sans sa résidence du sud de l'Angleterre. L'interprète de Desperado avait justement décidé de faire un peu de sport quand il a été pris de violentes douleurs dans la poitrine. Après avoir passé une batterie d'examens, les médecins ont laissé sortir leur médiatique patient, il ne s'agissait «que» d'un malaise. Le lendemain, Antonio Banderas rassurait ses fans en postant une photo avec sa compagne, Nicole Kempel. « Je profite de la nature après une petite frayeur. Baisers » écrivait-il en légende.

La semaine dernière, 3 mois après l'accident, le bel hidalgo avouait s'être fait poser 3 stents pour faciliter la circulation sanguine dans ses artères. Mais si vous croyez que c'est l'occasion pour lui de lever le pied et de se reposer, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Au lieu de ça, l'ex de Mélanie Griffith a décidé d'interpréter Pablo Picasso pour la série Genius. «Parfois, je me plains de devoir arrêter ou d'avoir besoin de repos, mais après deux jours, je ne tiens plus en place. C’est ce que je fais, c'est ma vie, confiait-il au journal The Guardian. Je ne veux pas vivre ma vie comme si j'étais déjà mort, je vais juste vivre, et si je meurs, je meurs». L'acteur joue les têtes de mule mais il a tout de même arrêté de fumer. C'est déjà ça.