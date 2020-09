Anouar Touhami prêté à Apoel de Nicosie

L' international marocain Anouar Touhami, sociétaire du club espagnol de Real Valladolid, jouera cette saison sous forme de prêt au sein de l’équipe chypriote d’Apoel de Nicosie, a annoncé, mardi, le club castillan. "Le Real Valladolid et l'Apoel de Nicosie ont conclu un accord pour le transfert jusqu'à la fin de la saison en cours des droits fédératifs d'Anouar Mohamed Touhami", indique le club espagnol. L'Apoel se réserve une option d'achat sur Anouar qui disputera cette saison le championnat chypriote d’élite et l'Europa League, ajoute le Real Valladolid dans un communiqué. L’international marocain a été formé aux catégories inférieures du Real Valladolid et a joué un rôle important dans la promotion en première division du club présidé par Ronaldo Nazario, lors de la saison 2017/18. Il a été prêté lors du mercato hivernal au Panathinaïkos grec.