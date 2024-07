Annalena Baerbock : L’Allemagne considère le Plan marocain d’autonomie comme une bonne base pour une solution définitive

L’Allemagne considère le plan marocain d’autonomie comme “une bonne base et un très bon fondement pour le règlement définitif” du conflit autour du Sahara marocain, a affirmé, vendredi à Berlin, la ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.



Intervenant lors de la conférence de presse tenue à l’issue des travaux de la 1ère session du dialogue stratégique bilatéral entre le Maroc et l’Allemagne, qu’elle a coprésidée avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Baerbock a mis en exergue la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie.



Elle a également réitéré son soutien aux efforts onusiens visant à parvenir à une solution politique au conflit du Sahara.



M. Bourita et Mme Baerbock ont tenu, vendredi, la première session du dialogue stratégique bilatéral, conformément à la déclaration conjointe adoptée à l’occasion de la visite au Maroc de Mme Baerbock, le 25 août 2022.