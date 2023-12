Angleterre: Le gâchis de Manchester City, la frayeur pour Luton

Manchester City a gâché un avantage de deux buts samedi contre Crystal Palace (2-2), une contre-performance de plus pour le triple champion en titre durant une 17e journée marquée par le malaise inquiétant du capitaine de Luton, Tom Lockyer.



Chelsea a repris quelques couleurs contre la lanterne rouge Sheffield United (2-0), Newcastle a effacé sa déception européenne en surclassant Fulham (3-0) et Everton a aligné une quatrième victoire d'affilée contre Burnley (2-0) pour repousser encore davantage les relégables.



Afficher 74% de possession de balle ne suffit pas à gagner des matches, et c'est le constat cruel que peut faire samedi Manchester City, accroché 2-2 chez lui par Crystal Palace au bout du temps additionnel.



Le Français Jean-Philippe Mateta a créé la stupeur à l'Etihad en marquant (76e, 2-1) puis en obtenant un pénalty, transformé par son compatriote Michael Olise (90e+5). Cela ressemble à un gros gâchis pour City, bien supérieur, et qui a mené grâce à Jack Grealish (24e, 1-0) et Rico Lewis (54e, 2-0). "Ce n'est pas de la malchance", a reconnu Pep Guardiola, Manchester City a "abandonné deux points" et "n'a pas mérité de gagner".



Son équipe stagne à la quatrième place (34 points), talonnée par Tottenham (5e, 33 pts) alors qu'un boulevard semblait s'ouvrir devant elle pour remonter sur le podium.



Arsenal (2e, 36 pts) et Aston Villa (3e, 35 pts) sont donc certains d'y rester avant même de disputer leurs rencontres de la 17e journée, dimanche, contre Brighton et Brentford.

Le promu Luton tenait le match nul 1-1 à Bournemouth quand son capitaine Tom Lockyer s'est effondré sur la pelouse, inconscient, à l'heure de jeu.

Les joueurs, choqués, ont été renvoyés au vestiaire par l'arbitre Simon Hooper, avant que ce dernier n'arrête définitivement la partie une trentaine de minutes plus tard.



Le défenseur de 29 ans a rapidement été pris en charge par les équipes de secours. "Tom a été transporté à l'hôpital, nous pouvons rassurer les supporters, il est dans un état stable et passe des examens approfondis avec sa famille à son chevet", a rassuré Luton.



La scène était d'autant plus effrayante qu'elle rappelle le malaise subi par "Locks" en mai dernier à Wembley durant la finale d'accession à la Première League contre Coventry. Il avait ensuite subi une intervention au niveau du coeur.



Chelsea peut dire merci à Cole Palmer, son attaquant de 21 ans, buteur (54e) et passeur décisif pour Nicolas Jackson (61e) lors de la victoire 2-0 contre Sheffield.



"La contribution de Cole depuis le premier jour a été énorme", a applaudi l'entraîneur Mauricio Pochettino à propos de l'Anglais, arrivé cet été en provenance de Manchester City.

A Stamford Bridge, Chelsea a réagi après une série de deux défaites d'affilée, contre Manchester United (2-1) puis Everton (2-0), ce qui lui permet de remonter à la dixième place en attendant les autres rencontres de la 17e journée.



L'attaquant français Christopher Nkunku, blessé en pré-saison à un genou, a fait pour la première fois son apparition sur le banc des remplaçants, sans toutefois entrer en jeu.

Les Magpies avaient laissé leurs supporters dépités mercredi par une cruelle défaite finale en Ligue des champions contre l'AC Milan, synonyme d'élimination de toute compétition européenne.



Samedi, ils leur ont redonné de la joie en passant leurs nerfs sur Fulham (3-0), pourtant en grande forme depuis plusieurs semaines.



"C'était un défi difficile mentalement de se relever après notre élimination européenne. Quelle grande réponse!", a savouré l'entraîneur Eddie Howe auprès de la BBC.

Il s'agit de la septième victoire d'affilée à St James' Park en championnat, une série qui participe grandement à la sixième place du club au maillot noir et blanc. Il compte deux points d'avance sur Manchester United, désormais septième avant son déplacement périlleux dimanche chez le leader Liverpool.



Newcastle a pourtant encore eu la poisse, samedi, avec les sorties sur blessure en première période du défenseur Fabian Schar et du milieu Joelinton.

Mais le remplaçant du Brésilien, Lewis Miley, a débloqué la partie avant l'heure de jeu, du haut de ses 17 ans. Fulham, réduit à dix à la 23e minute, a ensuite encaissé deux autres buts.