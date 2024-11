Andrés Iniesta : Le Mondial 2030 réunit tous les éléments pour être un grand succès

Le Mondial 2030 de football, que le Maroc co-organise avec l'Espagne et le Portugal, a "tous les éléments pour être un grand succès", a affirmé Andrés Iniesta, légende de la Roja avec laquelle il a notamment remporté une Coupe du monde et deux Coupes d'Europe.



Cette édition '’unique’’ pourrait représenter un ‘’tournant majeur’’ pour le football mondial, grâce à son caractère multi continental et à la richesse culturelle de ses pays hôtes, a souligné l'ancienne star du FC Barcelone, dans une interview à la radio espagnole Cadena Ser.



"Ce serait la première Coupe du monde tenue entre continents et réunissant des cultures aussi variées", a-t-il souligné, ajoutant que "le football est un sport universel, et accueillir le tournoi le plus prestigieux du monde avec une telle diversité ne peut que renforcer son dynamisme".



Ambassadeur de cette candidature, Iniesta a comparé ce projet avec le Mondial de 1982 organisé en Espagne, estimant qu’’’il est possible d’en percevoir l’impact, car nous l’avons déjà vécu", tout en affirmant que "la portée et le potentiel de cette candidature sont plus importants encore".



L’élégant meneur de jeu, qui vient de prendre sa retraite avec l'objectif d'embrasser bientôt une carrière d'entraîneur, considère que cet événement permettrait de ‘’rapprocher les cultures tout en célébrant un sport universel qui fédère les nations’’.



Pour lui, l’Espagne, le Maroc et le Portugal partagent une ‘’passion commune’’ pour le football et disposent de réseaux de transport modernes, facilitant les déplacements entre les sites pour les supporters.



Il a également mis en avant le ‘’fuseau horaire favorable’’ des trois pays, qui permettrait une ‘’diffusion idéale’’ pour les téléspectateurs en Europe, en Afrique, en Asie et dans les Amériques, garantissant ainsi une ‘’couverture mondiale optimale’’.



L’ex-capitaine de la Roja a exprimé son ‘’enthousiasme pour l’ambition de cette candidature, qui vise à offrir la meilleure Coupe du monde de l’histoire et à inspirer un changement positif".



"Cet événement représente une opportunité unique de rassembler les peuples et d’encourager les jeunes des pays hôtes et du monde entier, tout en mettant en lumière les valeurs de respect et d’unité propres au sport", a-t-il soutenu.