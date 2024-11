Amrabat et Ben Seghir buteurs

L’international marocain Sofyan Amrabat a contribué, dimanche soir, à la victoire de son équipe Fenerbahçe face à Sivasspor (4-0), au titre de la 12e journée de la Süper Lig turque.

Le match a débuté par un premier but inscrit à la 24e minute par le Turc Samet Akaydin pour Fenerbahçe, avant que le Serbe Dušan Tadić ne double la mise à la 54e minute.



A la 82e minute de la seconde mi-temps, le Lion de l'Atlas a marqué le troisième but pour les hôtes, avant que son coéquipier français, Allan Saint-Maximin, ne scelle le score avec un quatrième et dernier but à la 90+4e minute.



Grâce à ce résultat, Fenerbahçe conserve sa deuxième place (26 points) au classement provisoire de la Süper Lig turque, tandis que Sivasspor recule à la 7ème position avec un total de 17 points.



De son côté, l'international marocain Eliesse Ben Seghir, sociétaire de Monaco, a signé un doublé face à Strasbourg en match de la 11ème journée du championnat de France de football (Ligue 1) disputé ce week-end, offrant à son club un succès inespéré (1-3) qui le catapulte à la deuxième place du classement général.



Au stade de la Meinau à Strasbourg, les Monégasques étaient menés au score 1-0 dès la demi-heure de jeu suite à une réalisation de Guéla Doué (29e), avant de revenir au score grâce à un doublé du Lion de l'Atlas Eliesse Ben Seghir, et de sceller définitivement leur victoire sur un but de George Ilenikhena.



Le jeune milieu offensif marocain de 19 ans porte son actif à quatre réalisations en Ligue 1 cette saison, permettant au passage au club de la Principauté de se hisser à la deuxième place du classement général avec 23 points, derrière les PSG, solide leader (29 pts).

Les Strasbourgeois, qui ont essuyé leur quatrième défaite (avec autant de matchs nuls et 2 victoires seulement), restent 11èmes au classement avec 13 unités.



Né le 16 février 2005 en France, Eliesse Ben Seghir a rejoint le centre de formation de l'AS Monaco en 2020. Il a fait ses débuts avec l'équipe première le 3 novembre 2022 lors d'un match de Ligue Europa contre l'Etoile Rouge de Belgrade.



Les performances des internationaux marocains interviennent à quelques jours des deux dates FIFA lors desquelles le Onze national affrontera le 15 courant à Franceville le Gabon et le 18 de ce mois à Oujda le Lesotho pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025 dont les phases finales auront lieu au Maroc.