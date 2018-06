Amrabat : Nous nous sommes fixés comme objectif de passer au deuxième tour

L’objectif de la sélection marocaine de football lors de la Coupe du monde FIFA Russie 2018 est de se qualifier au deuxième tour de la compétition, a affirmé l’international marocain Nordin Amrabat dans un entretien publié jeudi par le quotidien sportif "Marca".

"Nous nous sommes fixés comme objectif de passer au deuxième tour. Cela ne sera pas facile parce que nous sommes dans un groupe difficile, mais la sélection marocaine a besoin de croire en ses chances", a dit le joueur du CD Leganés (D1 espagnole).

"Il faut croire en la victoire pour pouvoir la réaliser (…) Tout est possible dans le football", a-t-il poursuivi, ajoutant que le Maroc a réussi à se qualifier au Mondial de Russie 2018 grâce à un "grand groupe" de joueurs.

Interrogé sur le rôle d’Hervé Renard dans cette qualification, Amrabat a souligné qu’il s’agit "d’un grand entraîneur avec une grande expérience", ajoutant qu’il est "très compréhensif" avec les joueurs.

Evoquant les sélections que le Maroc affrontera au premier tour dans le groupe B, Amrabat a souligné que l’Espagne a une grande équipe avec des joueurs talentueux, estimant que La Roja figure parmi les sélections favorites pour remporter la Coupe du monde aux côtés de la France, de l’Allemagne, du Brésil et de l’Argentine.

"Jouer contre l’Espagne sera un match spécial. Il est toujours spécial de jouer contre de grands joueurs que tu as déjà croisé" dans le championnat espagnol, a-t-il noté.

Le joueur marocain a relevé aussi la difficulté de jouer contre le Portugal avec sa star, Cristiano Ronaldo, l’un des meilleurs joueurs au monde.