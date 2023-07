Ammouta déterminé à mener la sélection jordanienne au Mondial 2026

L'entraîneur marocain Houcine Ammouta, nommé récemment directeur technique de la sélection nationale jordanienne, s’est dit déterminé à mener Al-Nashama aux phases finales de la Coupe du monde 2026, dont les éliminatoires débuteront à la fin de cette année.



Dans une allocution à l'occasion de sa présentation, jeudi, Ammouta a fait part de sa ferme volonté d'atteindre les objectifs fixés, en conduisant l'équipe nationale jordanienne au prochain Mondial et en obtenant de bons résultats lors de la Coupe d'Asie qui se tiendra au Qatar début 2024.



Il a également souligné que parmi ses objectifs figure celui de rétablir la confiance du public sportif jordanien dans son équipe nationale, exprimant sa fierté de la grande confiance qui lui a été accordée par la Fédération jordanienne de football en lui confiant la mission d'entraîner Al-Nashama.

En revanche, Ammouta a reporté l'annonce du staff technique, administratif et médical.



Pour sa part, la secrétaire générale de la Fédération jordanienne de football, Samar Nassar, a déclaré que les aspirations de la fédération pour la prochaine période sont grandes, notant que la décision de s’associer avec Houcine Ammouta est à la hauteur de ces aspirations, car il est l’auteur d'une carrière d'entraîneur distinguée et de grandes réalisations avec des équipes nationales et des clubs, précisant qu’il a réussi à obtenir des résultats remarquables et à laisser son empreinte dans toutes ses précédentes expériences.



Elle a, de même, relevé que la fédération aspire à ouvrir un nouveau chapitre pour Al-Nashama avec des objectifs plus larges et des ambitions plus grandes.



Le cadre national, qui a dirigé plusieurs clubs et équipes nationales, compte à son actif des réalisations remarquables, notamment le titre de la Ligue des champions de la CAF avec le Wydad de Casablanca et la Coupe de la Confédération africaine avec le FUS de Rabat, ainsi que de nombreux titres locaux avec les Qataris d'Al-Sadd, et plus récemment le titre 2022-2023 de la Botola avec l’AS FAR en tant que manager général du club.



Ammouta a également dirigé l’équipe nationale des locaux avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique, en plus de la deuxième place de la récente Coupe arabe au Qatar.