Amine Harit nominé au Prix du meilleur joueur de la Bundesliga

L'international marocain Amine Harit, sociétaire de Schalke 04, figure parmi les joueurs nominés pour le prix du meilleur joueur de la Bundesliga pour la saison 2019-2020.

Le jeune Marocain (22 ans), désigné meilleur joueur du mois de septembre, compte cette saison 6 buts et 4 passes décisives en 25 matchs, souligne le site officiel de la Bundesliga.

Blessé depuis la reprise du championnat allemand après l’arrêt dû au nouveau coronavirus, Harit est l’un des joueurs les plus importants dans les schémas tactiques de l’entraîneur David Wagner.

Avec son rythme rapide et sa technique notable, Harit a été l’un des joueurs les plus remarquables de la saison, indique la Bundesliga.

L'international marocain dispute le titre avec le duo du Bayern Munich, Robert Lewandowski et Serge Gnabry, Timo Werner du RB Leipzig, le duo du Borussia Dortmund, Jadon Sancho et Erling Haaland, et Kai Havertz, jeune prodige du Bayer Leverkusen.

Né le 18 juin 1997 à Pantoise en France, l’ancien sociétaire du FC.Nantes avait porté le maillot des Bleus dans les catégories des U18, U19, U20, jusque chez les espoirs avant d’opter en 2017 pour les couleurs de son pays d’origine, le Maroc. Avec le Onze national, il a disputé 7 matches dont un certain Maroc-Iran en Coupe du monde 2018 où il a été sacré meilleur joueur de la rencontre, sauf apparemment pour Hervé Renard, qui avait décidé de ne plus l’aligner lors des deux autres matches du Mondial face au Portugal et à l’Espagne.