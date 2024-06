Amine El Ouazzani rejoint Braga

Le footballeur marocain Amine El Ouazzani s'est engagé avec le SC Braga, club de première division portugaise, en provenance du club français En Avant Guingamp.



"En Avant Guingamp confirme le transfert définitif de Amine El Ouazzani (22 ans) au Sporting Club de Braga. Après deux saisons et 62 matchs sous le maillot rouge et noir, l’international espoir marocain poursuit sa route au Portugal", a annoncé le club français dans le communiqué.



Outre ses exploits en club, "Amine a également brillé en sélection en remportant la CAN U23 en juillet 2023 avec l’équipe du Maroc", ajoute-t-on.

De son côté, le club portugais relève, dans un communiqué, que l'attaquant marocain a signé un contrat pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2029, pour un montant de 3,5 millions d’euros.



Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en Ligue 2, l’international espoir marocain a été formé à Grenoble, après avoir joué au FC Bourg-Péronnas, club où il s'est fait remarquer avant de rejoindre Guingamp.