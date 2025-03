Amina Alaoui Hachimi, la passion d’une éditrice pour la littérature jeunesse

Prédestinée dès son enfance à une carrière d’avocate sous l’influence parentale, l’éditrice et auteure Amina Alaoui Hachimi découvre, par pur hasard, l’univers des métiers du livre après avoir remplacé une amie dans une librairie.



"Ce fut une révélation, un tournant décisif qui m’a éloignée du droit pour me consacrer, dès 1980, au monde de la lecture et de la culture", a-t-elle confié à la MAP, expliquant avoir partagé la passion pour la promotion du livre avec son époux, feu Abdelkader Retnani, figure incontournable de l’édition marocaine et fondateur de "La Croisée des chemins".



Son expérience professionnelle remonte aux débuts des années quatre-vingt lorsqu’elle a cofondé, avec Marie-Louise Belarbi, la librairie Carrefour des livres, devenue un centre culturel de référence voué à l’encouragement de la création de maisons d’édition locales. En 1995, elle fonde la librairie Carrefour des arts, conçue comme un laboratoire de création artistique et de valorisation du patrimoine, avec une attention particulière pour les enfants.



"L’engouement des enfants pour les ateliers et leur intérêt grandissant pour la découverte de leur culture à travers l’art m’ont encouragée à dépasser les murs du Carrefour des arts", a-t-elle raconté, relevant que c’est ainsi qu’est née l’idée de créer une maison d’édition spécialisée dans les livres jeunesse, afin de transmettre la richesse du patrimoine marocain à travers la lecture.



Fondée en 2006, la maison d’édition dédiée à la littérature jeunesse, Yanbow Al Kitab, compte aujourd’hui plus de 100 titres dans son catalogue, a précisé Mme Alaoui Hachimi. Son objectif premier a été de publier des ouvrages “profondément ancrés dans la culture marocaine”, afin d’aider les enfants à renouer avec leurs origines, à consolider leurs racines et à renforcer leur identité.



“Les héros de ces contes, bien que résolument modernes, plongent dans les traditions, les us et coutumes du pays, tout en transmettant des valeurs universelles”, a-t-elle fait savoir, notant qu’à travers la narration, l’imaginaire et le merveilleux, ces récits sur le patrimoine rendent accessibles des arts séculaires et ouvrent des perspectives sur l’avenir.



Mettant en lumière entre autres les voyages d'Ibn Battouta, la musique andalouse avec Abdessadeq Chekara ainsi que l’histoire et le processus de fabrication du luth, les livres proposés par cette Maison d’édition sont aussi des supports d’activités ludiques autour du couscous, des tapis et d’autres éléments du patrimoine marocain.



Après avoir assouvi sa soif de livres sur le patrimoine, Amina a orienté son travail vers le développement d’une littérature jeunesse qu’elle qualifie de "moderne et universelle", avec des illustrations portant l’empreinte marocaine, ainsi que des ouvrages inspirés par ses petits-enfants, dont l'essai "L'inquiétude de Layl" et l'album jeunesse “Alya et les trois chats”, traduit en plusieurs langues et imprimé à 73.000 exemplaires dans divers pays.



“Ces livres ont rencontré un grand succès, traversé les frontières et ont été sélectionnés par des bibliothèques internationales de renom, telles que la Bibliothèque de Munich et la Bibliothèque nationale de France, de même qu’ils ont obtenu plusieurs distinctions”, a-t-elle fait valoir, notant que certains d’entre eux figurent dans la prestigieuse sélection White Ravens et ont été traduits en plusieurs langues.



Mme Alaoui Hachimi, dont la maison d’édition a reçu le prestigieux Prix de Bologne pour les meilleurs éditeurs pour enfants et celui de la meilleure maison édirice de livres pour enfants en Afrique en 2024, considère le livre comme "un puissant vecteur de lien social et de transmission intergénérationnelle". Elle ne cesse de plaider pour la démocratisation de l’accès au livre, en s’inscrivant dans une "volonté profondément personnelle de transmettre et de rendre hommage à son défunt époux qui partageait le même combat".



C’est dans cet esprit qu’elle a contribué à plusieurs initiatives, dont "Un livre, un enfant”, grâce à laquelle plus de 150.000 enfants ont reçu chacun un livre gratuitement, "La Caravane de la lecture solidaire", permettant la publication de 240.000 livres vendus au prix public de 10 dirhams, “Une Bibliothèque - Une Famille” qui a offert à 1.000 familles une bibliothèque de 22 livres chacune.



Se disant heureuse de constater que le livre devient, grâce à ces initiatives, au cœur d’une dynamique d’échange et de partage au sein des familles et de contribuer à l’édifice du savoir et de l’éducation au Maroc, Amina Alaoui Hachimi signe un parcours impressionnant où persévérance et engagement sont les maîtres mots.



