Amam Chokrane : Il faut faire face aux défis actuels avec beaucoup d'objectivité

Le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Amam Chokrane, a souligné, vendredi, qu'il faut aujourd'hui examiner les répercussions socioéconomiques du Covid-19 avec "beaucoup plus d'objectivité".



"Il faut tout d'abord reconnaître que le Royaume est confronté, à l'instar des autres pays, à une situation exceptionnelle à la lumière des risques permanents du coronavirus dans les domaines sanitaire et socioéconomique", a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP, dans le cadre du débat politique autour de la gestion de la crise relative au Covid-19.



Le député de l'Union socialiste des forces populaires a, dans ce sens, souligné que S.M le Roi Mohammed VI avait mis en garde contre les dangers liés à l'aggravation de la situation épidémiologique et les conséquences qui pourraient en découler à tous les niveaux, "d'où la nécessité de faire face aux défis actuels avec beaucoup d'objectivité".



"Il existe aussi des impacts sociaux et économiques graves qui devraient être examinés aujourd'hui", a-t-il poursuivi, soulignant que "la question qui se pose actuellement est relative aux moyens à même de sortir de cette situation et non à celui qui doit en assumer la responsabilité".



Amam Chokrane a, par ailleurs, relevé que de réels efforts ont été consentis sur différents plans et "notre pays a été un modèle en matière de gestion rapide de l'épidémie", ajoutant que la hausse des cas de contamination et de décès aujourd'hui est liée à plusieurs facteurs, dont le non-respect strict des mesures sanitaires.



Concernant la mobilisation nationale pour sortir de cette crise avec le moins de dégâts possibles, le député parlementaire a estimé qu'il existe une interférence des responsabilités dans la gestion de cette crise sanitaire, notant que "seule la complémentarité entre ces responsabilités pourrait contribuer à l’amélioration de la situation, surtout que le défi actuel repose sur le degré d'implication de la société en faveur de la lutte contre la pandémie"