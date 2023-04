Amallah et El Yamiq buteurs avec Valladolid

Real Valladolid a obtenu une précieuse victoire (1-2) sur le terrain de Villareal grâce aux buts de ses internationaux marocains Selim Amallah et Jawad El Yamiq, samedi, pour le compte de la 29ème journée du championnat espagnol de football.



Déjà buteur la semaine dernière contre le Real Majorque, Amallah a ouvert le score pour les siens à la deuxième minute de la rencontre sur une passe de Cyle Larin.



Dix minutes avant la pause, El Yamiq, qui a retrouvé sa place de titulaire après le Mondial du Qatar, a marqué un but «maradonien» en partant de son camp et en passant en revue toute la défense de Villareal avant de battre Pepe Reina.



Les réalisations des internationaux marocainsont assuré la victoire à l'équipe présidée par Ronaldo Nazario malgré le but des locaux à la 74ème minute, marqué par Etienne Capoue.



Suite à cette victoire, Real Valladolid est 14ème avec 32 points, à cinq unités de la zone de relégation. De son côté, Villareal reste 5ème également à 5 points des places qualificatives pour la Ligue des champions.