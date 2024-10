Aluminium du Maroc : le résultat net à 23,3 MDH au S1-2024

Aluminium du Maroc a réalisé un résultat net consolidé de 23,3 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre de 2024, en hausse de 402% par rapport à la même période une année auparavant.



Cette évolution est portée par la performance du résultat d'exploitation et du résultat financier, explique la société dans un communiqué.



Durant les premiers six mois de l'année 2024, le chiffre d’affaires consolidé s'est, quant à lui, établi à 605,4 MDH, en repli de 10% par rapport au premier semestre de 2023, impacté notamment par la baisse de l’activité Aluminium, poursuit la même source.



En dépit de cette évolution, le résultat d’exploitation consolidé du groupe a enregistré une hausse de 35% et s'est établi à 59 MDH, principalement grâce aux gains de productivité et à la gestion rigoureuse des charges de fonctionnement.



Quant au résultat financier, il est ressorti déficitaire à 19,5 MDH, s’améliorant de 5%, suite à l’impact financier de la réduction du besoin de fonds de roulement.



Côté perspectives, Aluminium du Maroc s’est engagé, à moyen terme, dans une démarche de transformation de certains processus de gestion visant à améliorer sa compétitivité et à consolider son positionnement sur le marché, et ce dans le cadre de la réalisation du plan stratégique 2024-2034.



Dans le même temps, le développement commercial a été placé au cœur du plan stratégique, en misant sur les produits à forte valeur ajoutée et sur la diversification de l’export.