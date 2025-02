Alexandre Dos Santos nouvel entraineur de l’AS FAR

Le Portugais Alexandre Dos Santos a été désigné nouvel entraineur de l'AS FAR, a annoncé dimanche le club de la Botola Pro D1 de football. "Bienvenue à notre nouvel entraineur Dos Santos Alexandre", a écrit le club sur sa page facebook.



Le technicien portugais de 48 ans avait déjà entrainé les clubs angolais de Petro Luanda et portugais d'Alverca et du Real SC. Il a également occupé des postes d’entraineur adjoint au sein des clubs portugais de FC Porto et du SC Braga, émirati de Sharjah FC et français du SM Caen (Ligue 1). Il était sans club après avoir quitté en décembre dernier la formation tunisienne du CS Sfaxien. L'AS FAR a annoncé mercredi dernier s'être séparée à l’amiable avec son entraineur français Hubert Velud.



Elle occupe actuellement la 2e place au classement de la Botola Pro D1 avec 37 unités après sa victoire samedi soir face à l'Ittihad Tanger (3-2) pour le compte de la 20e journée.

Pour rappel, l’ASFAR avait réussi à franchir le cap de la phase de poules de la Ligue des champions.