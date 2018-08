Alec Baldwin n’interprétera pas le père de Batman

Deux jours après avoir été annoncé au casting du blockbuster avec Joaquin Phoenix, Alec Baldwin a révélé récemment à USA Today qu'il ne faisait plus partie du projet. Il devait incarner Thomas Wayne, le père de Batman.

"Je ne fais plus ce film", a déclaré Alec Baldwin au quotidien américain, justifiant son choix par un emploi du temps trop chargé. Et d'ajouter : "Je suis sûr que 25 personnes peuvent jouer ce rôle".

Thomas Wayne est apparu pour la première fois dans l'univers DC Comics en 1939. Dans la bande dessinée, il est médecin de formation. A sa mort, il inspirera son fils Bruce pour devenir Batman et combattre le mal.

Quelques heures avant cette déclaration surprise, l'acteur avait pris le temps de couper court à la rumeur selon laquelle son personnage allait être transformé en un homme d'affaires ringard inspiré par le Donald Trump des années 80. "Sachez que Todd Phillips [le réalisateur] ne m'a pas engagé pour imiter Donald Trump, avait-il réagi sur Twitter. Ça n'arrivera pas. Soyez-en sûrs". Le tournage du film commencera dans deux semaines pour une sortie en octobre 2019. Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz ("Deadpool 2"), Marc Maron ("GLOW") sont annoncés au casting.