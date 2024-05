"Alchimie III". Une ode à la musique marocaine par Les Voix du chœur

La chorale marocaine "Les Voix du chœur" annonce sa tournée nationale, une célébration du patrimoine musical marocain.



Après le succès de la tournée "Alchimie III", "Les Voix du chœur" reviennent dans une troisième édition encore plus captivante. Cette expérience musicale unique promet de séduire tant les connaisseurs de la musique marocaine traditionnelle que les novices.



Sous la direction du chef de chœur Rabii Merouane, plus de 50 choristes de différentes nationalités, accompagnés d'un orchestre talentueux, célèbreront notre patrimoine musical commun à travers des œuvres innovantes. Ces compositions inédites mêlent le riche répertoire local à des arrangements polyphoniques occidentaux, créés exclusivement par les compositeurs Achraf Sbai, Idriss Lamarti et Mehdi Aourarh.



Ce concert sera particulièrement varié, présentant une réinterprétation des chefs-d'œuvre marocains allant de Nass El Ghiwane à Abdelhadi Belkhayat, en passant par Houcine Slaoui, Izenzaren, Hatim Ammor, le patrimoine gnaoui, le patrimoine amazigh, Fathallah Lamghari avec des arrangements nouveaux comme rarement entendus par le public marocain.

L’occasion de rassembler petits et grands autour de notre patrimoine musical riche en couleur.