Al Sadd, première épreuve des Rouges

27 juillet :



Groupe A

Club Sportif Sfaxien (Tunisie) vs Al Shorta (Irak) à 16h00

Espérance de Tunis (Tunisie) vs Al Ittihad (Arabie Saoudite) à 20h00

Groupe B

Al Sadd (Qatar) vs Wydad de Casablanca (Maroc) à 14h00

Al Ahli Tripoli (Libye) vs Al Hilal (Arabie Saoudite) à 18h00

28 juillet :

Groupe C

Union Sportive Monastirienne (Tunisie) vs Zamalek (Egypte) à 16h00

Al Nassr (Arabie Saoudite) vs Al Shabab (Arabie Saoudite) à 20h00



Groupe D

Chabab Riadhi Belouizdad (Algérie) vs Raja de Casablanca (Maroc) à 14h00

Al Koweït (Koweït) vs Al Wehda (Emirats Arabes Unis) 18h00



30 juillet :

Groupe A

Espérance de Tunis (Tunisie) vs Al Shorta (Irak) à 16h00



Club Sportif Sfaxien (Tunisie) vs Al Ittihad (Arabie Saoudite) à 20h00



Groupe B

Wydad Casablanca (Maroc) vs Al Ahli Tripoli (Libye) à 14h 00

Al Hilal (Arabie Saoudite) vs Al Sadd (Qatar) à 18h00



31 juillet :

Groupe C

Zamalek (Egypte) vs Al Shabab (Arabie Saoudite) à 16h 00

Union Sportive Monastirienne (Tunisie) vs Al Nasr (Arabie Saoudite) à 20h 00



Groupe D

Chabab Riadhi Belouizdad (Algérie) vs Al Wehda (Emirats Arabes Unis) à 14h 00

Raja de Casablanca (Maroc) vs Al Koweït (Koweït) à 18h00



02 août :

Groupe A