Al Ittihad d’Alexandrie conserve son titre de champion arabe de basketball

Le rideau est tombé jeudi soir à la salle Fathallah Bouazzaoui de Salé sur la 32ème édition du Championnat arabe des clubs champions de basketball.

Le champion n’est autre que le club d’Al Ittihad d’Alexandrie d’Egypte qui s’est succédé à lui-même après une rencontre âprement disputée contre son homologue libanais, le Club de Beyrouth. Cette confrontation s’est soldée sur le score étriqué de 90 à 86.

Pour rappel, ce sont ces deux formations qui avaient joué la finale de la 31ème édition.

La petite finale a été une affaire maghrébine entre l’ASS, hôte du tournoi et l’un des deux représentants du basket national dans ce championnat aux côtés de l’ASFAR, et le club de Monastir de Tunisie, coaché d’ailleurs par le technicien marocain Saïd Bouzidi.

Après un début en fanfare, l’ASS a fini par céder le pas face aux Tunisiens qui ont dominé toutes les phases des deuxième et troisième quart-temps avec des écarts importants allant jusqu’à 20 points. La donne a changé par la suite, après un sursaut d’orgueil des Slaouis qui auraient pu plier les débats de cette rencontre à leur avantage s’ils n’avaient pas joué de malchance.

La partie s’est achevée sur la marque de 77/74 en faveur, bien entendu, des Tunisiens qui décrochent la troisième place, alors que les Slaouis terminent au pied du podium.

Même si l’ASS n’a pas pu décrocher le titre et vaincre le signe indien qui la hante depuis belle lurette, le président et tout le comité directeur du club se disent fiers de la réussite de ce championnat qui a drainé un grand nombre de spectateurs. C’est le résultat d’un travail de longue haleine en stricte collaboration avec l’Union arabe de basketball et du soutien des partenaires institutionnels et privés.

La soirée s’est clôturée par une cérémonie de remise des médailles et des coupes aux vainqueurs en présence du président de l’Union arabe de basketball et des membres des pays participants.

Il convient de rappeler que le prochain championnat aura lieu au Bahreïn en octobre 2020.