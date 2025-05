Al-Hilal limoge Jorge Jesus

Le Portugais Jorge Jesus a été limogé de son poste d'entraîneur de Al-Hilal, a annoncé samedi le club saoudien après son élimination en demi-finale de la Ligue des champions d'Asie.



"La direction de Al-Hilal a trouvé un accord avec l'entraîneur de l'équipe première, le Portugais Jorge Jesus, pour la rupture du contrat qui les liait", a indiqué le club dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.



Jorge Jesus est avec l'Italien Carlos Ancelotti l'un des principaux candidats au poste de sélectionneur du Brésil après le limogeage de Dorival Junior en mars.



A 70 ans, il a entraîné une douzaine de clubs portugais dont le Benfica et le Sporting, ainsi que ceux brésilien du Flamengo et turc de Fenerbahçe. Il était revenu à Al-Hilal en juillet 2023, réalisant le doublé coupe-championnat au terme de la saison, après une première courte expérience avec le club de Ryad en 2018.



En Arabie saoudite, le Portugais a aussi dirigé Neymar, avec qui les relations se sont révélées compliquées et qui a finalement quitté le championnat saoudien pour revenir début 2025 au Brésil, au Santos FC, son club formateur.



Cette décision intervient après l'élimination de Al-Hilal en demi-finale de la Ligue des champions d'Asie contre un autre club saoudien, Al-Ahli, jeudi.

Al-Hilal, champion saoudien en titre, est actuellement deuxième de la Saudi Pro League, à six points du leader Al-Ittihad.

Al-Hilal a confié à Mohammed Al-Shalhoub la tâche de diriger l'équipe après le limogeage de Jesus.



Victime du PSG en quarts de finale, Aston Villa a lui fait ce qu'il fallait pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, samedi avec un succès 1-0 contre Fulham qui le rapproche des places qualificatives.



"Nous y avons goûté cette saison et nous voulons recommencer", a commenté le buteur du jour, Youri Tielemans, sur TNT Sports.



Le milieu belge a catapulté de la tête un corner du capitaine John McGinn (12e, 1-0) et redonné de l'élan à une équipe qui en avait bien besoin.



Les "Villans" ont en effet enchaîné les déceptions récemment, de l'élimination en C1 à celle en Coupe d'Angleterre, en passant par la défaite en championnat contre Manchester City, un rival direct.



L'équipe d'Unai Emery est septième avec 60 points, soit le même total que Chelsea (5e) et Nottingham Forest (6e), qui jouent respectivement contre Liverpool, dimanche, et contre Crystal Palace, lundi.



Les autres rencontres de l'après-midi n'avaient aucun enjeu pour le classement puisque Ipswich était déjà relégué avant son déplacement à Everton (2-2), comme Leicester et Southampton (2-0).