Akram Roumani, nouvel entraîneur du MAS

Le technicien marocain Akram Roumani a été nommé nouvel entraîneur de l'équipe de football du Moghreb de Fès, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.



Akram Roumani, chargé depuis fin décembre de diriger de façon provisoire le MAS, a signé un contrat de 18 mois avec son ancienne équipe après le départ de l'entraîneur italien Arena Guglielmo.



Sous sa direction, l’équipe des Jaune et Noir a réussi à se hisser à la quatrième place du classement général de la Botola Pro Inwi D1 avec 32 points.



Akram Roumani avait joué pour le Moghreb de Fès durant la saison 1996-1997, avant de rejoindre le club belge de Genk en 2000 avec lequel il a remporté son 2ème titre de champion en 2002 et disputé la Champions League. Ensuite, il a rejoint l’équipe néerlandaise de Roosendaal.



En 1997, il a remporté la Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale juniors en 1997 et participé aux Jeux olympiques de 2000. Il a été également sélectionné en équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des nations en 2002 et 2004.



Akram Roumani a été l’adjoint des entraîneurs du MAS, le Tunisien Abdelhay Ben Sultan et l’Italien Arena Guglielmo.