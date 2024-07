Akdital: Succès de l’augmentation de capital de 1 MMDH

[Script active - words will be highlighted in this section] Quick and easy with no changes to your websiteHow do I earn money with Infolinks?

Economie et finances Casablanca, 17/07/2024 (MAP)- L'opération de l'augmentation de capital d'Akdital, d’un montant de 1 milliard de dirhams (MMDH), a connu un vif succès auprès des investisseurs. L’opération s’est traduite par l’émission de 1.492.537 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 670 dirhams, fait savoir Akdital dans un communiqué. "Nous sommes ravis du succès de cette augmentation de capital et nous remercions les investisseurs pour leur confiance", a indiqué le Président Directeur Général d'Akdital, Rochdi Talib, affirmant que cette opération constitue une étape importante dans la stratégie de l'entreprise et va lui permettre de poursuivre sa mission. À l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 9 juillet 2024, l’opération a été souscrite 29 fois, témoignant de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance d'Akdital et dans la solidité de son modèle économique, relève le communiqué. Le nombre total de souscripteurs s’est élevé à 16.623, incluant des investisseurs de 43 nationalités différentes, souligne la même source. Et de noter que les fonds levés seront principalement alloués à l’expansion du réseau d’établissements de santé d'Akdital à travers le Maroc.