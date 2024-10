Air Arabia inaugure une nouvelle liaison directe entre Tétouan et Paris

Air Arabia, pionnière des compagnies aériennes low-cost, a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison aérienne directe reliant Tétouan à la capitale française Paris.



Inaugurés dimanche dernier, ces vols, qui seront opérés à raison de deux fréquences hebdomadaires (dimanche et jeudi), offriront aux voyageurs une opportunité inédite de transit facile entre le Maroc et l'Europe, renforçant ainsi les liens culturels et économiques entre ces régions, indique la compagnie dans un communiqué.



Ces vols partent de Tétouan à 15h15 (heure locale) pour arriver à Paris à 18h00 (heure locale). Les vols retour décollent de Paris à 18h50 (heure locale) pour atterrir à Tétouan à 21h30 (heure locale).



"Paris, la Ville Lumière, est réputée pour ses monuments iconiques tels que la tour Eiffel et le Louvre. La destination offre un mélange captivant d'histoire riche, de culture sophistiquée et de gastronomie mondialement reconnue, attirant des millions de visiteurs chaque année", souligne Air Arabia. Et de noter que cette expansion stratégique témoigne de l'engagement continu d'Air Arabia à améliorer la connectivité entre le Maroc et les grandes métropoles européennes, tout en maintenant son engagement envers un service de qualité pour ses passagers.



La compagnie opère ces nouvelles liaisons avec sa flotte moderne d'Airbus A320, garantissant un confort optimal grâce à un espacement généreux entre les sièges. Les voyageurs peuvent également profiter d'une sélection variée de collations et de repas via le service "SkyCafe", proposé à des tarifs très compétitifs.



De plus, le programme de fidélité "Air Rewards" permet aux clients de cumuler des points sur leurs dépenses et de les échanger contre des vols gratuits ou des services supplémentaires, reflétant l'engagement continu d'Air Arabia à fournir un service de haute qualité à ses clients.



Les clients peuvent effectuer leurs réservations en ligne sur le site officiel d'Air Arabia, en contactant le centre d'appels dédié, ou auprès des agences de voyage partenaires. Pour une expérience de voyage optimale, les voyageurs peuvent également utiliser le service d'enregistrement en ligne via le site web ou l'application mobile de la compagnie.



Avec le lancement de ces nouvelles liaisons, Air Arabia continue de consolider sa position de leader dans le secteur du transport aérien low-cost, tout en contribuant au développement du tourisme et des échanges entre le Maroc et l'Europe. Ces nouvelles routes depuis Tétouan vers Paris ne sont pas seulement une extension du réseau de la compagnie, mais aussi une invitation à découvrir de nouveaux horizons, à des prix abordables et avec un service de qualité.