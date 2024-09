Aimee Cutrona : La restauration du monastère de Toumliline témoigne du leadership de SM le Roi en matière de promotion du dialogue interreligieux

La restauration de la chapelle du monastère de Toumliline, dans les hauteurs d'Azrou, témoigne du leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de promotion du dialogue interreligieux, a souligné, samedi, Aimee Cutrona, cheffe de mission adjointe à l'ambassade des Etats-Unis au Maroc.



"Cette réalisation témoigne du leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de promotion de la tolérance et du dialogue interreligieux", a-t-elle déclaré à la presse en marge d'une cérémonie marquant la fin des travaux de restauration de la chapelle du monastère de Toumliline.

Elle s’est déclarée "satisfaite" de cette réalisation qui constitue aussi "une célébration de la richesse multiculturelle du Maroc".



Elle a mis en avant l'importance de ce projet, réalisé grâce à une collaboration entre la Fondation "Mémoires pour l'avenir", le Centre inter-convictionnel Ta'aruf de la Rabita Mohammedia des Oulémas avec le soutien de la Fondation belge "’Future 21’’ et l'USAID avec l’objectif de préserver ce site historique exceptionnel et perpétuer son message de dialogue interreligieux.

Le monastère de Toumliline, fondé en 1952 par des moines bénédictins français, a joué un rôle important dans la région d'Azrou.



La restauration de la chapelle, réalisée dans le cadre du projet "Réinventer Toumliline", est une initiative qui s'inscrit dans cette tradition d'ouverture et de dialogue, expliquent les partenaires de ce projet de restauration.



Depuis 2021, la Fondation Mémoires pour l’avenir a réalisé des actions de mise en valeur du site et de son histoire exceptionnelle grâce au soutien du programme USAID-DAKIRA.