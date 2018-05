Aide humanitaire du Maroc au peuple palestinien

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, supervisé personnellement et donné le coup d’envoi, ce mardi, à l’aéroport international de Casablanca de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère.

Cette opération englobe le déploiement d’un hôpital de campagne des Forces Armées Royales (FAR), l’octroi de couvertures et d’un lot de médicaments de première nécessité, ainsi que la fourniture d’une aide alimentaire par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

L’hôpital, qui sera ainsi déployé dans la Bande de Gaza, prodiguera des soins aux Palestiniens victimes des événements récents, ainsi qu’à l’ensemble de la population de la zone. Il comprend les spécialités requises par la population et adaptées à ses besoins telles que la chirurgie vasculaire et viscérale, la traumatologie, la pédiatrie, l’ORL et l’ophtalmologie, ainsi que plusieurs autres disciplines qui composent l’hôpital multidisciplinaire de campagne.

L’aide alimentaire de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité est diversifiée et comprend des produits de première nécessité particulièrement consommés en ce mois sacré de Ramadan. Cette aide alimentaire estimée à 113 tonnes bénéficiera aux populations de Gaza mais également d’Al-Qods et de Ramallah. 5000 couvertures seront également expédiées au profit des mêmes populations.

Cette action témoigne une nouvelle fois de la solidarité naturelle et historique de Sa Majesté le Roi et du peuple marocain à l’égard des populations palestiniennes.

L’hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR qui comprend plusieurs modules et spécialités compte un staff de 97 éléments, dont 13 médecins et 21 infirmiers relevant de différentes spécialités. Un lot de 25 tonnes de médicaments sera également acheminé afin de renforcer les soins prodigués.

L’envoi des aides alimentaires à destination de Ramallah et d’Al-Qods se fera à travers le territoire du Royaume jordanien, tandis que l’hôpital de campagne, le lot de médicaments, l’aide alimentaire et les couvertures au profit des populations de Gaza seront expédiés et déployés dès réception des autorisations à délivrer par les autorités de la République arabe d’Egypte.