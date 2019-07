Ahmed, le bénévole aveugle qui voulait interviewer Sadio Mané

Les bénévoles sont la colonne vertébrale de chaque tournoi majeur. Et la Coupe d'Afrique des nations Total 2019 en Egypte en est une preuve supplémentaire. Et certaines de leurs histoires méritent d'être racontées.

Ahmed Gamal est l'un des bénévoles qui aident les médias au stade international du Caire. Bien qu’il ait perdu la vue, il n’a jamais abandonné l'idée de devenir journaliste et a obtenu son diplôme du Media College en 2017. Mais, il n’a pas eu la chance de trouver du travail dans ce domaine, jusqu’à ce qu’il entende parler de la possibilité d'être bénévole pour la CAN 2019.

“Le bénévolat à la CAN 2019 est une expérience formidable. J'ai rencontré beaucoup d'autres bénévoles qui l'avaient déjà fait auparavant, mais c'était ma première expérience dans ce domaine. J'adore le football, donc une fois que j'ai entendu que le LOC demandait des bénévoles, j'ai postulé. Dieu merci, j'ai été accepté comme bénévole pour les médias au stade du Caire. Cette expérience est incroyable”, a-t-il conclu.

Et la chance sourit à nouveau pour Ahmed, qui supporte Liverpool depuis 2005 et rêve d’interviewer Sadio Mané, la superstar des Reds. Lorsque le Sénégal est venu au stade du Caire pour affronter l’Ouganda lors du huitième de finale, il espérait que Mané pourrait venir à la conférence de presse d’avant-match pour le rencontrer, mais cela ne s’est pas produit.

Cependant, il a demandé au sélectionneur, Aliou Cissé, qui a immédiatement accepté de l'emmener à la session d’entraînement des Lions de la Téranga, où il a pu réaliser son rêve.