Ahmed Sallay : Le régime algérien est aveuglé et assourdi par la haine qu ’il nourrit contre le Maroc

La république du Tchad a exprimé sa volonté d’ouvrir un consulat à Dakhla. C’était l’occasion pour Libé de rencontrer Ahmed Sallay, acteur associatif et politique de la région. Il est originaire de Dakhla où il fut membre du conseil régional et où il créa l’Association pour la régionalisation avancée, l’autonomie interne et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Il est président du conseil de la jeunesse de l’Unité africaine et secrétaire général du comité consultatif chargé des affaires de la jeunesse.

Dans cet entretien, il nous livre ses impressions.



Libé : Quels sont les objectifs de votre association ?



Ahmed Sallay : Notre association, comme son nom l’indique, a pour objectifs de veiller à l’exécution des instructions Royales relatives à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et à la régionalisation avancée, vulgariser les orientations Royales pour engager les habitants des provinces du Sud marocain que nous encadrons dans ce sens, à travers un programme régional de développement dont profiteront les populations des provinces sahariennes marocaines et d’œuvrer à orienter et encadrer nos frères qui ont réussi à fuir l’enfer des camps de Tindouf répondant à l’appel Royal «La patrie est clémente et miséricordieuse».



Comment voyez-vous la situation dans la sous-région du Maghreb, notamment après l’accueil du chef des séparatistes par Kais Saïed ?



A l’instar des habitants des régions du Sud marocain et de nombreux frères tunisiens, nous, habitants de Dakhla, déplorons la volte-face inamicale de Saïed. Comportement que nous regrettons et auquel on ne s’attendait pas d’un pays qui a toujours observé la neutralité.



Lors de la réunion de la Ligue arabe, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a adressé plusieurs messages aux Algériens. Pensez-vous qu’ils en tireront des leçons ?



A mon humble avis, le régime algérien est aveuglé et assourdi par la haine qu’il nourrit contre le Maroc dont il jalouse l’essor et le pas de géant qu’il accomplit vers le développement. On ne doit s’attendre à rien de bon de la part des militaires dont la place devrait être dans les casernes.



Le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP) prépare une grande rencontre qu’il a appelée Malga Ahl Sahara (La rencontre des gens du Sahara) et pour laquelle il a convié de nombreux Sahraouis de divers horizons mais aussi des Mauritaniens pour se concerter au sujet du conflit artificiel autour du Sahara marocain et tenter de trouver un consensus en vue de mettre fin à ce conflit. A quel résultat peut-on, selon vous, s’attendre lors de cette rencontre ?



Le MSP est un mouvement initié par d’anciens dirigeants du Polisario qui n’en pouvaient plus de voir leurs concitoyens séquestrés souffrir dans le désert algérien suite aux agissements inhumains d’une bande à la solde de l’Algérie et dont le seul objectif est l’enrichissement illicite. Ces dissidents veulent tenter de faire fléchir Ghali et ses complices en vue de mettre fin aux souffrances et à l’éparpillement des familles sahraouies.



Propos recueillis par

Ahmadou El-Katab