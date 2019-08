Ahmad Ait Bari : J’aimerais transmettre mes connaissances et organiser des formations au profit des arbitres nationaux

Un arbitre de basket à 5 peut-il devenir arbitre de basket 3x3 ?

Ce sont deux arbitrages différents. Ce n’est pas parce que tu es un bon arbitre à 5 que tu le seras forcément à 3. Comme pour les joueurs, dans un cas comme dans l’autre, il faut un temps d’adaptation.



Est-ce qu’il faut beaucoup de temps pour former un arbitre de 3x3 ?

N’importe qui ayant déjà joué au basket pourrait devenir arbitre de 3x3, contrairement à l’arbitrage 5x5 où tu es obligé d’avoir une longue expérience. Après, il faut pratiquer pour progresser. Par exemple, un coach de basket à 5 pourrait éventuellement devenir arbitre 3x3. Un joueur aussi. Evidemment, il faut suivre une formation.



Pourtant, pendant la compétition, certains joueurs initialement formés au 5x5 donnaient l’impression de ne pas connaître toutes les règles

Il y a pas mal de règles qui changent et donc il faut les maîtriser pour pouvoir s’exprimer pleinement en basket 3x3. Par exemple, une règle simple, si tu veux rejouer il faut que tu sortes les deux appuis en dehors de la ligne des 6 mètres 25. Et c’est vrai que souvent on a vu des équipes qui ne sortaient pas complètement. Elles réenclenchaient de suite et donc perdaient la possession du ballon. Il y a pas mal de règles comme celles-là qu’il faut maîtriser. Une maîtrise que l’on acquiert avec de l’entraînement et de la pratique.



Côté condition physique, il y a eu une scène cocasse lors du match d’ouverture. Les trois joueuses marocaines ont demandé un changement en même temps

C’est vrai. C’est dans ce genre de cas que l’on voit la différence entre les équipes qui ont l’habitude de cette pratique et les autres notamment d’un point de vue physique. Après, je trouve que les équipes nationales marocaines se sont très bien adaptées. Les hommes ont par exemple, fait un super match contre le Mali. Tout le monde pensait qu’ils allaient perdre largement et finalement ils n’ont perdu que d’un point (18 à 17).



Envisagez-vous de faire profiter le basket à 3 marocain de votre expertise ?

En effet, j’aimerais transmettre mes connaissances et organiser des formations au profit des arbitres nationaux. Je suis d'ailleurs en discussion avec les instances concernées.