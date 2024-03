Agro-industrie : Le résultat net de Unimer recule à 14 MDH en 2023

Le résultat net consolidé du Groupe Unimer s'est établi à 14 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2023, contre 116 MDH lors de l’exercice précédent.



Ce ralentissement s'explique par le retard de la campagne de pêche et la rareté des sardines, entraînant une sous-activité dans les usines de conserves, accentuée par les effets continus de l'inflation sur des intrants stratégiques, indique Unimer dans un communiqué financier.



Ainsi, l’excédent brut d’exploitation s’établit à 99 MDH en 2023, contre 131 MDH lors de l’exercice précédent.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires consolidé réalisé durant l’exercice 2023 enregistre une hausse de 2% par rapport à l’exercice précédent et s’élève à 1,39 milliard de dirhams (MMDH).



Cette croissance est le résultat de l’augmentation des volumes de ventes des filiales industrielles et commerciales du Groupe, principalement dans les activités de semi-conserves.

Sur le plan des perspectives pour 2024, le Groupe Unimer reste confiant dans l’amélioration de ses performances et prévoit de consolider son développement et de saisir de nouvelles opportunités pour atteindre ses objectifs de croissance.



En termes de dividendes, le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale de distribuer un dividende de 1 dirham par action.