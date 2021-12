Agenzia Stampa Italia Le Maroc mène une lutte efficace contre le terrorisme

Le Maroc mène une ''lutte efficace’’ contre le terrorisme, a indiqué vendredi l'agence de presse italienne "Agenzia Stampa Italia". Le rapport 2020 sur le terrorisme que vient de publier le département d'Etat américain témoigne de ‘’l'efficacité de la lutte du Maroc contre le terrorisme’’, a souligné l'agence italienne.



Citant le rapport américain, Agenzia Stampa Italia a mis en avant les efforts déployés par le Royaume dans la lutte contre le terrorisme, relevant que ‘’le gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale, qui comprend des mesures de sécurité, de coopération et des politiques régionales et internationales et de lutte contre la radicalisation’’.



‘’Grâce à l'action préventive des autorités marocaines, le risque d'actes terroristes, bien que le pays soit une zone complexe comme celle de l'Afrique du Nord, a considérablement diminué’’, a fait remarquer le média italien.



Parmi les résultats obtenus par le Royaume, ‘’le rapport rappelle l'arrestation d’au moins 35 personnes et le démantèlement de sept cellules terroristes qui avaient planifié des attentats contre des bâtiments de l'Etat, des personnalités publiques et des sites touristiques, à tel point qu'en 2020 il n'y a eu aucun acte terroriste au Maroc’’, a poursuivi la même source.



Le département d’Etat a mis en avant la politique marocaine de lutte contre l’extrémisme violent, faisant observer que ‘’le Maroc a mis en place une stratégie globale en la matière qui privilégie le développement économique et humain, outre la lutte contre la radicalisation et le contrôle de la sphère religieuse’’, a rapporté l'agence.