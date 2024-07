Afrilab obtient une double accréditation

Afrilab (African Laboratory for Mining & Environment), le laboratoire marocain de référence dans le domaine de l'analyse minière, vient de franchir une étape majeure en obtenant l’accréditation des laboratoires d’essais "ISO 17025 V 2017" auprès de deux organismes internationaux prestigieux: CALA (Canadian Association for Laboratory Accreditation) et COFRAC (Comité français d'accréditation).



Cette double reconnaissance vient couronner l'expertise et le savoir-faire d'Afrilab qui s’impose comme un acteur incontournable dans le secteur minier marocain, indique un communiqué du laboratoire, notant que grâce à ses méthodes d’analyse et ses technologies de pointe, Afrilab accompagne les entreprises minières dans la recherche et l’exploration, l’estimation des réserves des gisements miniers ainsi que le développement et l’optimisation des procédés de valorisation et de traitement des minerais.



L'accréditation délivrée par CALA, l'association canadienne de référence, atteste de la conformité des prestations d'Afrilab aux normes internationales les plus exigeantes en matière d'analyses minières, poursuit le communiqué, notant que cette reconnaissance renforce la crédibilité d'Afrilab sur la scène africaine et internationale et lui ouvre de nouvelles perspectives de développement à l'international.



Selon la même source, rapporte la MAP, l'accréditation délivrée par le COFRAC, quant à elle, confirme la compétence technique d'Afrilab et la fiabilité de ses résultats d'analyse, précisant que cette reconnaissance est un gage de qualité pour les clients d'Afrilab, qui peuvent ainsi s'appuyer sur des données fiables et précises pour prendre des décisions éclairées, peut-on lire dans le document.



Ces deux accréditations témoignent de l'engagement d'Afrilab en faveur de l'excellence et de la qualité. Elles renforcent la position d’Afrilab comme partenaire de confiance pour les acteurs du secteur minier, au Maroc comme à l'international, se félicite le laboratoire marocain.



Afrilab est le premier laboratoire marocain spécialisé dans l'analyse dans le secteur des mines et de l’environnement. Fort de son expertise, des compétences de ses équipes marocaines et de ses équipements de pointe, Afrilab propose une gamme complète de services d'analyses chimiques, minéralogiques et environnementales. Afrilab accompagne les entreprises minières dans toutes les phases de leurs projets, de l'exploration jusqu’à la valorisation de leurs gisements, conclut le document.