Africorp Consortium : Signature d'une convention d’investissement pour un montant de 55 millions de dollars

Le Groupe Africorp Consortium, actif dans l’industrie, la distribution, l’agriculture, les mines et l’éducation, vient de signer une convention d’investissement bilatérale pour un montant de 55 millions de dollars, lors d’un sommet réunissant les ministères de l’Industrie et du Commerce du Maroc et des Emirats Arabes Unis.



Etalée sur une période de 3 à 5 ans, cette importante convention d’investissement a été conclue avec Al-Hazeem Holding Group, actionnaire minoritaire d’Intercoil International, indique le Groupe Africorp Consortium dans un communiqué.



Ce partenariat, qui ambitionne de créer un leader régional dans l’industrie de la literie et du sommeil combinant la puissance de développement de Dolidol, présent actuellement dans une douzaine de pays dont le Nigeria avec 4 usines, et l’expertise industrielle d’Intercoil, prévoit une montée en capacité des infrastructures de production, une expansion des marchés et une accélération de l’innovation en matière de technologies du sommeil et de solutions de literie durables, ajoute la même source.



A cette occasion, le président d’Africorp Consortium, Saad Berrada Sounni, cité dans le communiqué, a indiqué que "ce partenariat stratégique entre Africorp Consortium et Intercoil reflète notre vision d’un développement industriel intégré entre l’Afrique et le Moyen-Orient", estimant que l’acquisition de ces nouvelles usines aux Emirats Arabes Unis et en Arabie saoudite représente une étape "décisive" vers la création d’un acteur régional de référence dans l’industrie du sommeil et de la literie, rapporte la MAP.



"Nous sommes convaincus que l’innovation, la durabilité et l’excellence industrielle sont les piliers de cette alliance, qui bénéficiera aussi bien aux consommateurs qu’aux économies des deux pays", a-t-il ajouté.



A travers Dolidol, il renforce aujourd’hui son empreinte au Moyen-Orient en s’associant avec Intercoil, un fabricant reconnu pour son expertise et son engagement dans la qualité "Made in UAE".



Ce partenariat stratégique ouvre de nouvelles perspectives en Arabie saoudite, un marché en pleine transformation, porté par des projets ambitieux tels que la ville futuriste de Neom, qui ambitionne de devenir un hub mondial de l’innovation et du développement durable.



L’Exposition universelle de 2030 à Riyad et la Coupe du monde de football de 2034 renforceront également la dynamique économique et les investissements dans l’infrastructure et l’hôtellerie, offrant ainsi des opportunités considérables pour Dolidol et Intercoil.