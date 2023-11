Aéroport Tanger Ibn Battouta: Plus de 156.000 passagers internationaux accueillis en octobre

L'aéroport international Tanger Ibn Battouta a accueilli plus de 156.000 passagers internationaux en octobre dernier, marocains et étrangers, selon l'Office national des aéroports (ONDA).



Un total de 156.709 voyageurs ont transité par l'aéroport de Tanger, à travers des vols internationaux, dont 22.826 ont emprunté la liaison aérienne Tanger-Madrid, soit 14,57% du nombre total de passagers, a précisé l'office.



Près de 17.320 passagers ont, quant à eux, emprunté la ligne aérienne entre Tanger et Barcelone, soit 11,05% du nombre total de passagers, alors que 16.308 passagers ont utilisé la ligne Tanger-Bruxelles, soit 10,41% du total des voyageurs se dirigeant vers les aéroports européens.



Dans ce cadre, 13.438 passagers ont pris la ligne aérienne Tanger-Paris Orly, soit 8,58% du total des voyageurs, a-t-on fait savoir, ajoutant que 8.690 passagers ont emprunté la ligne Tanger-Charleroi en Belgique (5,55%).



Il est à noter que l'aéroport de Tanger a accueilli, au cours des neuf premiers mois, environ 1.477.761 passagers, en hausse de 41% par rapport à la même période de 2022.