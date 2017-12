Adoption des rapports moral et financier de la FRMG

La Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) a adopté ses rapports moral et financier au titre de la saison 2016-2017, lundi au Royal golf Dar Es Salam à Rabat, au cours d'une Assemblée générale ordinaire (AGO).

A l'ouverture de cette Assemblée, le secrétaire général de la FRMG, Abdellatif Idmahamma, a rappelé que les programmes et actions de la FRMG en 2016 ont été réalisés selon les recommandations du ministère de tutelle en matière de gouvernance, de promotion et de vulgarisation du golf, de formation et de préparation des équipes nationales aux compétitions tenues au Maroc et à l'étranger, d'amélioration des performances sportives et de la recherche de ressources complémentaires, conformément aux statuts de la FRMG et de l'avenant 2016 à la convention d'objectifs pour la période 2013-2016, signées avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le rapport moral présenté par M. Idmahamma et le directeur technique national de la FRMG, Jalil Benaazouz, traite de plusieurs activités dont la gouvernance, le projet sportif 2016, la formation, l'affiliation, l'assurance fédérale, la coopération et l'étalonnage des parcours de golf ainsi que la mise à niveau du parcours du Royal golf Dar Es Salam (RGDES), en vertu de la convention entre la FRMG et le RGDES en juin 2015.

Le rapport moral a également abordé le rapport d'activités de la direction technique nationale et le rapport d'activités de la commission sportive (juniors tour, tournois fédéraux, championnats du Maroc et Grand Prix). A l'issue de cette assemblée, les rapports moral et financier ont été adoptés en présence des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique marocain et des clubs nationaux affiliés à la FRMG.