Adoption de l’Appel de Rabat pour le leadership féminin dans les processus électoraux africains

Les travaux du 2e séminaire-dialogue organisé mardi à Rabat, par la Commission de l’Union africaine et le Policy Center for the New South (PCNS) sous le thème "Gouvernance inclusive : Renforcer le leadership des femmes dans les processus électoraux et démocratiques en Afrique", ont été sanctionnés par l’adoption à l’unanimité de l’Appel de Rabat pour le leadership féminin dans les processus électoraux africains.



La déclaration, lue par Mme Patience Chiradza, directrice de la gouvernance et de la prévention des conflits à la Commission de l’Union africaine, au nom de ladite Commission, appelle à des actions concrètes et immédiates pour garantir l'inclusion pleine et entière des femmes et des jeunes femmes dans les sphères politiques du continent.



La Déclaration a ainsi appelé à l’adoption et à l’application effective de cadres législatifs et politiques garantissant la parité, notamment par des lois sur les quotas et la suppression des barrières juridiques et coutumières à la participation politique des femmes.



Les participants à ce séminaire ont aussi insisté sur la nécessité de créer un environnement socio-culturel propice, à travers des campagnes publiques de sensibilisation contre les stéréotypes patriarcaux et des programmes d’éducation civique destinés aux femmes et jeunes femmes.



Ils ont recommandé le renforcement des capacités institutionnelles, en apportant un appui financier et technique aux femmes candidates, en développant des programmes de mentorat et de formation en leadership, et en assurant des processus électoraux sensibles au genre.



Les participants ont exhorté les gouvernements à garantir une représentation équitable des femmes à tous les niveaux de gouvernance (exécutif, législatif, judiciaire) et à intégrer systématiquement la perspective de genre dans l’élaboration des politiques publiques.



La Déclaration a en outre plaidé pour la mise en place de mécanismes robustes de transparence et de redevabilité en matière électorale, avec l’implication active des organisations de la société civile et des communautés économiques régionales.



Elle a encouragé le dialogue intergénérationnel afin de renforcer les liens entre femmes leaders de différentes générations et d’encourager l’engagement des jeunes femmes dans les processus décisionnels.



Affirmant que l’autonomisation politique des femmes et des jeunes femmes en Afrique n’est pas un choix mais une exigence impérative pour bâtir des démocraties durables, inclusives et équitables, les participants ont appelé l’Union africaine à diffuser largement cette Déclaration et à veiller à sa mise en œuvre effective par les Etats membres.



Cet appel, fruit d’un large consensus entre la Commission de l’Union africaine, les centres de réflexion africains, la société civile et les participants au séminaire, constituera une véritable feuille de route pour renforcer la participation féminine aux processus démocratiques, et pour promouvoir une gouvernance inclusive, équitable et durable à l’échelle du continent.



Organisé en marge de la 4e édition du Cycle de formation des observateurs africains des élections, ce séminaire-dialogue constitue un espace d’échange entre fonctionnaires de l’UA, représentants de la société civile, professionnels des médias et experts. Il vise à partager des expériences et des approches innovantes en faveur d’une gouvernance inclusive.