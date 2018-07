Adoption à l’unanimité des rapports moral et financier de la MGPAP

La 70ème assemblée générale de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), qui s'est tenue à Marrakech les 29 et 30 juillet courant sous le thème «La mutualité, une valeur ajoutée au nouveau modèle de développement et un levier pour la consolidation de l’intégrité territoriale du Royaume», a adopté à l’unanimité les rapports moral et financier de 2017, selon un communiqué de la MGPAP parvenu à Libé.

Elle a également adopté des résolutions historiques concernant le rapprochement, l’amélioration et la diversification des services fournis aux adhérents et aux ayants droit pour faciliter l’accès aux soins médicaux, et ce conformément aux grandes orientations de l’Etat dans le domaine de la santé.

L’assemblée générale a décidé de poursuivre la consolidation de l'approche de la MGPAP en tant que secteur clé en matière de solidarité mutualiste et acteur majeur de la couverture médicale, de la protection sociale, de l'économie sociale et solidaire aux niveaux national, africain et international.

Elle a, par ailleurs, décidé de poursuivre les initiatives de la MGPAP pour parvenir à un développement équilibré et équitable, garantissant la dignité pour tous, offrant des opportunités d'emploi, et facilitant l'accès aux services hospitaliers.

Il a été également décidé de recourir à tous les moyens disponibles, pour atteindre les objectifs et concrétiser les décisions prises lors des assemblées générales, en intensifiant les luttes aux niveaux national, régional et local et en diversifiant l'innovation jusqu'à donner satisfaction aux revendications des adhérents surtout celles concernant l’adoption d’une résolution relative à la Caisse complémentaire de décès, et aux abus du directeur de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) et son non-respect pour les adhérents de la MGPAP et leurs ayants droit.

L’assemblée générale a également pris la décision de faire face à tous les individus, organismes et lobbys qui tentent de faire du chantage à la MGPAP pour mettre la main sur les cotisations des adhérents notamment les malades, les veuves et les orphelins, à des fins sans rapport avec les objectifs fixés par la MGPAP.

Il convient de rappeler que le président du Conseil d’administration de la MGPAP, Abdelmoula Abdelmoumni, avait affirmé lors de cette assemblée générale que les revenus de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques sont passés de 18 milliards en 2008 à plus de 41,4 milliards actuellement et qu’ elle a réalisé en 2017 un excédent dépassant les 10 milliards, sans compter les sommes dues à la Mutuelle au compte de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), et dépassant les 10 milliards.

Il a, d’autre part, noté la satisfaction des adhérents et l’engouement des nouveaux fonctionnaires pour bénéficier des services de la MGPAP, faisant remarquer que le nombre des nouveaux adhérents est passé de 6.000 en 2008 à plus de 11.000 annuellement en dépit de la régression des recrutements dans la Fonction publique.

Concernant les services dédiés aux adhérents, Abdelmoula Abdelmoumni a indiqué que 50% de leurs cotisations sont investis dans le développement, l’amélioration, le rapprochement et la diversification des services, faisant savoir que le montant au profit des adhérents ne dépassait pas 7,8 milliards en 2008 alors qu’il a atteint 15,6 milliards en 2017.