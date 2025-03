Addoha Douja Promotion: CA consolidé en hausse de 21% en 2024

Addoha Douja Promotion a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de près de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en hausse de 21% par rapport à 2023.



Au 4è trimestre, le CA consolidé s’est établit à 653 millions de dirhams (MDH), en progression de 71% par rapport à la même période de 2023, indique la société dans un communiqué financier.



Le groupe a finalisé la production de 10.376 unités en 2024 contre 7281 unités en 2023, en progression de 43%. La reprise de la production se confirme depuis 2022 grâce à la reconfiguration des programmes immobiliers entamée depuis quelques années, explique la même source, notant que le nombre d’unités en cours de production est de 18.853 unités, dont 33% sont en Afrique de l’Ouest.



Une fois livrées, ces unités généreraient un chiffre d’affaires total à terme de 11,5 MMDH, fait savoir Addoha Douja Promotion, soulignant que cette dynamique de production concerne l’ensemble plusieurs villes suivantes à savoir Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger, Oujda, Agadir, Laayoune, Abidjan, Conakry et Dakar.



Et d'ajouter que le cumul des préventes de l’année 2024 s’élève à 10.697 unités, en hausse de 15% par rapport à l’année 2023. Les filiales en Afrique de l’Ouest ont contribué à hauteur de 21% à ces préventes.



Ainsi, le chiffre d’affaires sécurisé du groupe à date s’établit à près de 9,2 MMDH. Les filiales africaines contribuent à 34% de ce potentiel.



Par ailleurs, l’endettement net du Groupe a baissé de près de 200 MDH à fin décembre 2024 et s’établit à près de 4,1 MMDH, et ce malgré la forte reprise de la production.