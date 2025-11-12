CAN 2025 : Bank of Africa dévoile deux cartes collector exclusives en édition limitée

Le groupe Bank of Africa (BOA) dévoilé, mercredi, deux cartes collector exclusives en édition limitée à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), TotalEnergies CAF AFCON - Maroc 2025, mettant à l'honneur le football africain.



"La carte GOAL 25, carte prépayée nominative pour les clients de la Banque et leurs enfants et non nominative pour les non clients, recherchant une solution monétique simple et sécurisée, personnalisée aux couleurs nationales. La carte GOLD CAN, quant à elle, séduit par son design élégant et exclusif. Dédiée aux clients Particuliers et Professionnels, il s'agit d'une carte Premium internationale de retrait et de paiement, bénéficiant d’un large programme d’avantages Visa au Maroc et à l’étranger", fait savoir le groupe dans un communiqué.



Habillées toutes les deux à l'effigie de la star du football mondial, Brahim Diaz, ces cartes monétiques incarnent la passion, l'énergie et la fierté du football africain, tout en alliant innovation, sécurité et accessibilité.



Dans le but d'offrir aux supporters une expérience unique et porteuse de sens, qui se perpétue au-delà de l'événement lui-même, BOA vient à travers ces cartes, compléter l'offre promotionnelle lancée dans le cadre de la campagne publicitaire avec Visa, où les deux partenaires célèbrent la passion du football africain et les valeurs communes de performance, de créativité et de détermination en offrant 200 tickets et des expériences VIP pour assister aux matchs.



Cette collaboration entre Bank of Africa et Visa illustre la volonté commune de promouvoir l'inclusion financière et l'innovation dans le paiement digital, tout en rendant hommage à la passion du football.