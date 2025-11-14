Le déficit budgétaire atteint 55,5 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 55,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2025, contre un déficit de 40,5 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).



Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).



D'après la même source, les recettes ordinaires brutes ont augmenté de 16,4% à 340 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 17,3% à 315 MMDH, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 25 MMDH.



L’amélioration des recettes ordinaires s’explique par la progression des impôts directs de 23,7%, des droits de douane de 4,8%, des impôts indirects de 11,5%, des droits d’enregistrement et de timbre de 10,9% et des recettes non fiscales de 16,2%, rapporte la MAP.



Concernant les dépenses émises au titre du budget général, elles se sont chiffrées à 461,8 MMDH à fin octobre dernier, en hausse de 12,2% par rapport à la même période une année auparavant, en raison de l’augmentation de 17,9% des dépenses de fonctionnement et de 12,3% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 1,7% des charges de la dette budgétisée.



La diminution de 1,7% des charges de la dette budgétisée couvre un repli de 10,4% des remboursements du principal ou amortissements (55,3 MMDH) et une hausse de 13,3% des intérêts de la dette (40,3 MMDH).



Quant aux engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ils se sont élevés à 701,7 MMDH au terme des dix premiers mois de cette année, représentant un taux global d’engagement de 72% et un taux d’émission sur engagements de 89%.



Par ailleurs, la TGR fait savoir que les recettes des CST ont atteint 172,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 24,7 MMDH.



Les dépenses émises par ces comptes ont été de 162,3 MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 6,1 MMDH. Ainsi, le solde de l’ensemble des CST s’est situé à 9,9 MMDH.



Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont élevées à près de 2,66 MMDH, en croissance de 20,6% en glissement annuel. Les dépenses ont avoisiné 1,42 MMDH (+7,3%).



À fin octobre 2025, les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 92,6% des prévisions de la loi de finances, les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 86% et les dépenses d’investissement ont été émises pour 71,2%.