Achraf Hakimi va retourner au Real Madrid pour le moment

Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a fait le point sur la situation de l'international marocain Achraf Hakimi, prêté au club allemand par le Real Madrid.

"La situation contractuelle d'Achraf est claire, il va retourner au Real Madrid pour le moment" après la fin de son contrat de prêt de deux ans, a souligné, jeudi, Zorc lors d’un point de presse, qui a laissé, toutefois, la porte ouverte à un éventuel retour du joueur de 21 ans aux rangs de l’équipe allemande.

"Cependant, nous essayons de nous assurer qu'il jouera à nouveau avec nous la saison prochaine", a-t-il dit.

"Je pense qu’il est trop tôt pour en discuter maintenant", a fait noter le responsable sportif de Dortmund.

L’agent de Hakimi, Alejandro Camano, avait fait part du désir du joueur marocain de revenir au Real Madrid après deux ans de prêt au Borussia Dortmund.

"Hakimi devrait revenir au Real Madrid à la fin de cette saison. Il a une grande envie de le faire et nous sommes toujours en contact avec les dirigeants de l’équipe de la capitale espagnole", a précisé Camano dans des déclarations à la radio Onda Cero.

Selon Camano, le seul objectif de Hakimi est de jouer et de participer aux matches pour poursuivre son développement après deux saisons spectaculaires en Bundesliga, notant que des discussions sont engagées dans ce sens avec les dirigeants du club madrilène.

Encadré

L’EN conserve sa 43ème position au classement FIFA

La sélection nationale de football a conservé sa 43è place dans le classement mondial pour le mois de juin, publié jeudi par la FIFA sur son site internet. Avec un total de 1.456 points, les Lions de l'Atlas occupent toujours la cinquième place au niveau continental, devancés par le Sénégal (1er/1.555 pts), la Tunisie (2è/1.506 pts) et le Nigeria (3è/1.493 pts).

Ce classement FIFA n'a logiquement connu aucun changement notable, les matchs internationaux ayant été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Au sommet de la hiérarchie, la Belgique (1.765 pts) conserve ainsi son fauteuil de leader, talonnée par la France (1.733 pts) et le Brésil (1.712). L’Angleterre, l’Uruguay, la Croatie, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et la Colombie complètent le Top 10, dans l'ordre.

Le prochain classement mondial sera publié le 16 juillet 2020.